Σημαντική ανακοίνωση εξέδωσε ο ΟΒΙ σχετικά με παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα που αφορούν τη καταβολή τελών.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) εφιστά την προσοχή του κοινού σε παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα που αφορούν δήθεν καταβολή τελών και δεν προέρχονται από τον ίδιο τον Οργανισμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΒΙ, κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχουν εντοπιστεί περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης με αποδέκτες καταθέτες και δικαιούχους εμπορικών σημάτων, στους οποίους αποστέλλονται e-mails με αιτήματα πληρωμής για υπηρεσίες που φέρονται να σχετίζονται με τον Οργανισμό.

Όπως διευκρινίζεται, τα συγκεκριμένα μηνύματα έχουν σκοπό την παραπλάνηση των αποδεκτών, ζητώντας την καταβολή χρημάτων σε μη εξουσιοδοτημένους τραπεζικούς λογαριασμούς ή μέσω ανεπίσημων συνδέσμων. Ο ΟΒΙ τονίζει ότι οι πληρωμές τελών πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του και μέσω των τραπεζικών λογαριασμών που είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του, ενώ σε καμία περίπτωση δεν αποστέλλει αιτήματα πληρωμής μέσω ανεπίσημων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ούτε ζητά στοιχεία πληρωμής μέσω συνδέσμων τρίτων.

Ο Οργανισμός καλεί τους πολίτες και τους συναλλασσόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ανταποκρίνονται σε ύποπτα αιτήματα πληρωμής. Σε περίπτωση παραλαβής τέτοιου μηνύματος ή αν υπάρχουν αμφιβολίες για τη γνησιότητά του, συνιστάται να μην πραγματοποιείται καμία πληρωμή και να υπάρχει άμεση επικοινωνία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μέσω των επίσημων στοιχείων επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο One Stop Shop στα τηλέφωνα 210-618358-582 ή στο Τμήμα Επικοινωνίας στο 210-6183618.