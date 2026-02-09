Νωρίτερα υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ.

Οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ έδωσαν νέα ανακοίνωση μετά τα επεισόδια που ξέσπασαν τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Στην ανακοίνωσή της η πρυτανεία δήλωσε πως βρίσκεται στην ίδια πλευρά με το υπουργείο Παιδείας, ενώ επιφυλάσσεται για επίσημη αναφορά με την ολοκλήρωση της έρευνας.

Η ανακοίνωση της πρυτανείας αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Πρυτανεία και Υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη - η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς - για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως στη συνάντηση που είχαμε νωρίτερα σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου. Η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται και θα υπάρξει η επίσημη αναφορά, όπως ζητήθηκε από το υπουργείο Παιδείας. Έχουμε πλήρη επίγνωση ως Πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας, έναντι του νόμου αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα υπήρξε παρέμβαση του εισαγγελέα που παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ζητώντας να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία του Αριστοτελείου γνώριζε για το πάρτι που ήταν να διοργανωθεί, αν υποβλήθηκε κάποιο αίτημα και αν δόθηκε άδεια.

Με την παρέμβασή του ο εισαγγελέας ζητά επίσης να διερευνηθεί τι στάση έχει κρατήσει η εταιρεία φύλαξης στο Αριστοτέλειο για την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου, η Εγνατία οδός μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν έξω από την Πολυτεχνική Σχολή και η αστυνομία προχώρησε σε πάνω από 300 προσαγωγές.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ μια 21χροη κοπέλα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με αναπνευστικά προβλήματα, μετά από ρίψη χημικών. Παράλληλα από τα επεισόδια προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Όλοι οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πρύτανης ΑΠΘ: Δεν υπάρχει καμία φθορά μέσα στο πανεπιστήμιο

«Ό,τι έγινε, έγινε εκτός πανεπιστημίου» δήλωσε ο πρύτανης, Κυριάκος Αναστασιάδης.

Τόνισε πως «Δεν υπάρχει καμία φθορά μέσα στο πανεπιστήμιο. Η εισαγγελική έρευνα έγινε από τον εισαγγελέα για ό,τι έγινε έξω από το πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο μέσα μπήκαν τα ξένα αυτά στοιχεία. Να ξέρετε ότι ήδη το πανεπιστήμιο έχει ξεκινήσει, με δική μου εντολή, ΕΔΕ. Η αστυνομία ήταν ενημερωμένη. Προφανώς και δεν υπήρχε καμία έγκριση (για το πάρτυ), απεναντίας, έδωσα στην Υπουργό την απαγόρευση της πραγματοποίησης τέτοιου είδους εκδήλωσης» επισήμανε ο πρύτανης τυο ΑΠΘ.

