Ο εισαγγελέας ζητά να διερευνηθεί η στάση της εταιρείας φύλαξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και να διευκρινιστεί αν η Πρυτανεία έδωσε άδεια για το πάρτι.

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στον χώρο του ΑΠΘ τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης - δίνοντας εντολή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών να διερευνήσει: αν η Πρυτανεία είχε γνώση για τη διοργάνωση του πάρτι, αν είχε κατατεθεί σχετικό αίτημα και αν είχε χορηγηθεί άδεια για την εκδήλωση, καθώς και ποια στάση τήρησε η εταιρεία φύλαξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται πως η Πρυτανεία έχει ήδη δηλώσει πως δεν είχε δώσει άδεια για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν την Κυριακή στην προσαγωγή 313 ατόμων, χωρίς ωστόσο να γίνει κάποια σύλληψη.

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, «υπήρξε ενημέρωση της Πρυτανικής Αρχής και κατόπιν έγινε η επιχείρηση» της ΕΛΑΣ, ενώ το γεγονός ότι αφέθησαν ελεύθεροι οι προσαχθέντες δεν σημαίνει ότι δεν θα ταυτοποιήθούν για τη συμμετοχή τους στα επεισόδια.

«Υπάρχουν εργαστηριακά δεδομένα από υπολείμματα από τις βόμβες μολότοφ που εκτοξεύθηκαν εις βάρος των αστυνομικών και ευρήματα που βρέθηκαν εντός του Πανεπιστημίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.