Είναι ο γιατρός που συνελήφθη μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο.

Ένταση επικράτησε στον αέρα της εκπομπής του MEGA «Εξελίξεις Τώρα» όταν ο γιατρός του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς, ο οποίος συνελήφθη μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο, είχε αντιπαράθεση με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε παρέμβασή στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ενώ νωρίτερα ο κ. Ζιαζιάς είχε αξιώσει τη συγγνώμη του υπουργού. «Ξέρει καλά να το παίζει επαναστάτης, αλλά όταν θέλεις να κάνεις επανάσταση να είσαι έτοιμος να αναλαμβάνεις την ευθύνη. Με έχετε βρίσει, με έχετε φτύσει και σας την έχω ‘χαρίσει’. Πάει πολύ», είπε ο κ. Γεωργιάδης απευθυνόμενος στον κ. Ζιαζιά.

«Εγώ θα σας στείλω μόλις κλείσουμε το βίντεο, το καρέ να το δείτε. Εάν το παίξετε, θα σας πω ποια θα είναι η συνέχεια: Επειδή θα γίνει viral, στη συνέχεια μου είναι αδύνατο να μην εφαρμόσω το πειθαρχικό βίντεο. Άρα αναγκαστικά θα πάει πειθαρχικό. Επειδή έχει χτυπήσει τον πολιτικό του προϊστάμενο. Είναι κοινός ψεύτης. Προφανώς με χτύπησε» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

«Έπρεπε να του έχω κάνει Αυτόφωρο τελικά. Μην παίζουν με την καλοσύνη και την ευγένειά μου», τόνισε επίσης. «Μαζεύτηκαν οι τραμπούκοι του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΚΚΕ, έδειραν την αστυνομία. Ο στόχος τους ήταν να μην μπει ο υπουργός Υγείας στο νοσοκομείο. Τις επόμενες ήμερες θα ξαναπάω στο νοσοκομείο της Νίκαιας», πρόσθεσε ο υπουργός.

Νωρίτερα μίλησε ο κ. Ζιαζιάς, o οποίος αρνήθηκε ό,τι του καταλογίζει ο υπουργός Υγείας. «Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά είναι όλα ψέματα. Έγραψα, γιατί ήθελα να ναι γραπτό, ότι αν υπάρχει οποιοδήποτε βίντεο ή άλλο υλικό που να αποδεικνύει ότι τον έφτυσα ή έκανα οτιδήποτε από όλα αυτά που περιγράφει, να το δώσει στη δημοσιότητα. Δεν υπάρχει. Ούτε αυτό το βίντεο δείχνει κάτι τέτοιο. Αυτό που νομίζω ότι έγινε είναι ότι στοχοποιήθηκα, μπορεί να ήταν οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος. Δεν έχω προηγούμενα με τον υπουργό. (…) Αυτό που ήθελε να κάνει ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση ήταν να δώσει ένα σήμα ότι όποιος διαμαρτύρεται πάμε σε ένα νέο level» είπε ο γιατρός και πρωταγωνιστής του επεισοδίου και συνέχισε:

«Αυτές οι εικόνες θυμίζουν τις εικόνες της χούντας που μπήκε στο νοσοκομείο 17 Νοέμβρη του 73 για να συλλάβει τότε όχι γιατρούς, αλλά χτυπημένους φοιτητές. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα να κάνουμε διαδήλωση».

«Δεν του αξίζει ούτε να τον φτύσεις, ούτε να του κάνεις οτιδήποτε άλλο (…) Έχω μάθει τις διαφορές μου να τις εκφράζω με συλλογικό τρόπο, μέσω των συνδικαλιστικών οργάνων. Αλλά δεν θέλω και να είμαι απολογούμενος. Απολογούμενος πρέπει να είναι ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση», συμπλήρωσε, για να τονίσει: «Αυτές οι εικόνες είναι χούντα».

