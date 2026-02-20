Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, επιστρέφει στη σκηνή και τα επαγγελματικά του καθήκοντα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, από την προηγούμενη εβδομάδα εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο με έντονους πόνους στη κοιλιακή χώρα και πυρετό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες διαγνώστηκε με ιογενή γρίπη Α, ενώ αφού υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή.

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με σκοπό να αφαιρεθούν, και πλέον βρίσκεται στο σπίτι του και αναρρώνει.

Το απόγευμα της Παρασκευής, 20 Φεβρουαρίου, ο τραγουδιστής, έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media, λέγοντας «ευχαριστώ» στους θαυμαστές του για τα μηνύματα συμπαράστασης.

Είπε χαρακτηριστικά: «Κύριες και κύριοι καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και για τα περαστικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Την Πέμπτη δεν μπόρεσα να εμφανιστώ. Ήμουν σε ανάρρωση. Σας στέλνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι αύριο, Σάββατο, εμφανίζομαι κανονικά. Μου λείψατε και σας έλειψα φαντάζομαι. Το Σάββατο επίσης ετοιμάζω μία έκπληξη στον χώρο. Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, να κλείσουν τα φώτα και να δούμε τι θα γίνει. Ραντεβού το Σάββατο».

Το πρωί της Παρασκευής, έγινε γνωστό πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν μπόρεσε να επιστρέψει στην πίστα το βράδυ της Πέμπτης, καθώς είχε έντονες ενοχλήσεις.

Ο θεράπων ιατρός του, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό», όπου και ανέφερε:

«Κύριε Λιάγκα, εμείς του είχαμε πει μια βδομάδα ρητή ανάρρωση. Χειρουργήθηκε το Σάββατο 14/2, Σάββατο με Σάββατο. Αυτός ήθελε να πάει και χτες να τραγουδήσει, αλλά δεν μπόρεσε γιατί είχε μερικές ενοχλήσεις. Πήγε, έκανε την πρόβα του, αλλά ξέρετε, όταν τραγουδάς, χρησιμοποιείται και η κοιλιά για αναπνοή. Δεν μπορούσε, ας πούμε. Οπότε, του είπαμε, άστο, το Σάββατο να πάει μια μέρα και καλή».

