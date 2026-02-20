Η υπόθεση αφορούσε φορολογικό έλεγχο που συνδέεται με κληρονομία προσώπου το οποίο απεβίωσε στις 19 Απριλίου 2018.

Την απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής κληρονόμου και την επικύρωση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς αποφάσισε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση που εκδόθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2026.

Η υπόθεση αφορούσε φορολογικό έλεγχο που συνδέεται με κληρονομία προσώπου το οποίο απεβίωσε στις 19 Απριλίου 2018 και με μεταβίβαση ακινήτου που είχε πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου 2015, δηλαδή εντός της κρίσιμης χρονικής περιόδου πριν από τον θάνατο της κληρονομουμένης.

Η ενδικοφανής προσφυγή κατατέθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2025 και στρεφόταν κατά πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς που είχε εκδοθεί στις 20 Αυγούστου 2025. Ο προσφεύγων, ενεργώντας υπό την ιδιότητα του κληρονόμου, ζητούσε την ακύρωση ή, εναλλακτικά, την τροποποίηση της πράξης, υποστηρίζοντας ότι ο φορολογικός προσδιορισμός ήταν εσφαλμένος ως προς τη σύνθεση της κληρονομιαίας περιουσίας.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η μεταβίβαση του ακινήτου που έλαβε χώρα το 2015 ήταν εικονική, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν είχε καταβληθεί πραγματικό τίμημα. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, την ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας της κληρονομουμένης κατά τα έτη που προηγήθηκαν του θανάτου της, καθώς και το γεγονός ότι δεν προέκυπτε από τραπεζικά στοιχεία η είσπραξη ποσού σχετιζόμενου με τη μεταβίβαση.

Εναλλακτικά, ο προσφεύγων υποστήριξε ότι ακόμη και στην περίπτωση που είχε εισπραχθεί κάποιο τίμημα, αυτό είχε αναλωθεί έως τον χρόνο θανάτου για την κάλυψη αναγκών φροντίδας και διαβίωσης της αποβιώσασας και, ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου κληρονομιάς που γεννήθηκε κατά τον χρόνο του θανάτου.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, εξετάζοντας τα στοιχεία του φακέλου, έκρινε ότι οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος δεν αποδείχθηκαν με πληρότητα και σαφήνεια. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, στο συμβολαιογραφικό έγγραφο της 29ης Ιουλίου 2015 υπήρχε ρητή αναφορά σε καταβολή τιμήματος, ενώ δεν προσκομίστηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν είτε την εικονικότητα της συναλλαγής είτε τη συγκεκριμένη ανάλωση του τιμήματος έως τις 19 Απριλίου 2018. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι, βάσει της νομοθεσίας, το βάρος απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος.

Με βάση τα παραπάνω, η ενδικοφανής προσφυγή απορρίφθηκε στο σύνολό της και η αρχική πράξη επικυρώθηκε.