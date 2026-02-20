Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί πολλά περιστατικά με πτώσεις σοβάδων στα σχολεία γεγονός που μαρτυρά ότι η ανακαίνιση πρέπει να γίνει άμεσα για την ασφάλεια όλων.

Εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης σε περισσότερα από 2.000 σχολεία σε όλη τη χώρα προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τη βελτίωση της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Όπως ανέφερε, η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα με τις προωθούμενες παρεμβάσεις να αφορούν εργασίες ανακαίνισης, ενεργειακής αναβάθμισης, βελτίωσης των αύλειων χώρων, αλλά και εκσυγχρονισμό βασικών εγκαταστάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω του οποίου στην πρώτη φάση εντάχθηκαν 431 σχολικές μονάδες, ενώ σε βάθος τριετίας ο στόχος είναι να ξεπεραστούν τα 2.000 σχολεία πανελλαδικά. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με τη συνδρομή χρηματοδοτικών εργαλείων και τραπεζικών φορέων.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και η ποιότητα του σχολικού περιβάλλοντος δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα, αλλά θέμα σεβασμού προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους. «Στόχος μας είναι σχολεία σύγχρονα, ασφαλή και λειτουργικά, που θα στηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας γενιάς», σημείωσε.

Η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία όμως χρειάζεται να εξεταστεί ενδελεχώς, ιδιαίτερα με φόντο τα αλλεπάλληλα προβλήματα που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια σε πολλές σχολικές μονάδες της χώρας. Τα περιστατικά με πτώσεις σοβάδων, πλημμυρισμένες αίθουσες, φθορές σε στέγες και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αλλά και γενικευμένα κτιριακά ζητήματα, αναδεικνύουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο αλλά συστημικό.

Η παλαιότητα μεγάλου αριθμού σχολικών κτηρίων, σε συνδυασμό με την ελλιπή ή αποσπασματική συντήρηση και τις επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, έχει δημιουργήσει συνθήκες που σε ορισμένες περιπτώσεις θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Η ανάγκη για ουσιαστικές, οργανωμένες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις είναι πλέον επιτακτική και η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων δεν μπορεί να περιορίζεται σε επιφανειακές βελτιώσεις. Το «λίφτινγκ» οφείλει να μεταφραστεί σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν τη στατικότητα των κτηρίων, την ενεργειακή τους αναβάθμιση, τη σωστή συντήρηση των υποδομών και τη δημιουργία ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Για τον λόγο αυτό, η πρωτοβουλία χρειάζεται σαφές χρονοδιάγραμμα, επαρκή χρηματοδότηση και διαρκή έλεγχο υλοποίησης, ώστε να μη μείνει σε επίπεδο εξαγγελιών. Η ασφάλεια και η ποιότητα της σχολικής καθημερινότητας δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα· αποτελούν δείκτη σεβασμού προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολείο είναι βασική προϋπόθεση για ουσιαστική μάθηση και για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στη δημόσια εκπαίδευση.

