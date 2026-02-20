Η πρόκριση στους 16 του Europa League θα κριθεί την Πέμπτη στη Τσεχία.

Αν και ο Ανδρέας Τετέι τα έκανε όλα ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη μέσα στη ΟΑΚΑ παίζοντας με την Βικτόρια Πλζεν. Μετά το 2-2 όλα είναι ανοιχτά για την φάση των 16 του Europa League.

Η Πλζεν προηγήθηκε στο 11′, με δυνατό σουτ του Βισίνσκι, έπειτα από στρώσιμο του Τσερβ και αφού είχε προηγηθεί επέμβαση του Λαφόν σε σουτ του Λαβάλ, ενώ ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 31΄με κεφαλιά του Τετέι και στο 61’ με ένα ακόμη υποδειγματικό γκολ από τον ίδιο παίχτη.

Ωστόσο οι Τσέχοι πέτυχαν το 2-2 στο 80’ με ένα σουτ εκτός περιοχής από τον Λάντρα.

Στο 90’ ο Μπακασέτας έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ξαναδώσει προβάδισμα στο «τριφύλλι», ενώ στο 90’+4’ ο Λαφόν έκανε εντυπωσιακή επέμβαση στο σουτ του Μέμιτς, με το τελικό 2-2 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων και την πρόκριση να ξεκαθαρίζει την επόμενη εβδομάδα στην Τσεχία.

Διαιτητής: Νίκολας Γουόλς (Σκωτία)

Κίτρινες: 69’ Αντίνο, 69’ Ίνγκασον, 90’+4’ Πάλμερ-Μπράουν - 14’ Ντόσκι, 36’ Πανός

Αποβολές: -