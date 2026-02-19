Η Πάρος είχε πληγεί σοβαρά στη κακοκαιρία του Απριλίου του 2025.

Την παράταση της κήρυξης της Πάρου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε ο Δήμαρχος Πάρου, Κωνσταντίνος Μπιζάς, όπως ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την τακτική συνεδρίαση της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του parianostypos.gr, ο δήμαρχος ανέφερε ότι στις 11 Φεβρουαρίου είχε συνάντηση στην Αθήνα με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο και έθεσε επίσημα το αίτημα για χρονική παράταση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης για το νησί.

{https://www.youtube.com/watch?v=C1i_0OC_TxY}

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια περίπου περίοδο πέρυσι, η Πάρος είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρών ζημιών που είχε προκαλέσει έντονη κακοκαιρία. Σύμφωνα με τον κ.Μπιζά, η νέα παράταση κρίνεται αναγκαία εξαιτίας των πρόσφατων καταστροφών που υπέστη το νησί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης των πληγέντων.