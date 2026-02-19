Ψυχρό μέτωπο φέρνει χαλάζι και ριπές ανέμου στην Αττική, η νέα πρόγνωση Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία που θα πλήξει το Λεκανοπέδιο.

Κακοκαιρία προ των πυλών με την Αττική να περιλαμβάνεται στο κλοιό των περιοχών που θα βρεθούν αντιμέτωπες με έντονα καιρικά φαινόμενα δυνητικά επικίνδυνα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ALPHA Γιώργο Τσατραφύλλια ένα δυνητικά επικίνδυνο ψυχρό μέτωπο θα κάνει πέρασμα από το Λεκανοπέδιο αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και για ένα τετράωρο θα πλήξει το νομό με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και ενισχυμένους ανέμους που θα δημιουργήσουν μια κατάσταση που πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgiy4f7lofnl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ένα βιαστικό αλλά δυνητικά επικίνδυνο ψυχρό μέτωπο αναμένεται να πλήξει την Αττική την Παρασκευή απόγευμα προς βράδυ, σύμφωνα με τις τελευταίες προειδοποιήσεις του μετεωρολόγου Τσατραφύλλια. Το μέτωπο αυτό δημιουργείται όταν μια ψυχρότερη και πυκνότερη αέρια μάζα αναγκάζει τον θερμό αέρα να ανυψωθεί γρήγορα και θα συνοδευτεί από ισχυρές καταιγίδες, ραγδαίες βροχοπτώσεις και απότομη ενίσχυση ανέμων.

Όπως σημειώνει και ο μετεωρολόγος αν και δεν πρόκειται για ακραία ή πρωτόγνωρα φαινόμενα, η γεωγραφία της Αττικής είναι τέτοια που σε «δύσκολα» σημεία ακόμα και σύντομες καταιγίδες μπορεί να προκαλέσουν έντονα προβλήματα σε περιοχές με ιδιαιτερότητες.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Το ψυχρό μέτωπο είναι η ζώνη όπου μια ψυχρότερη και πυκνότερη αέρια μάζα σπρώχνει μια θερμότερη προς τα πάνω. Η ταχεία ανύψωση του θερμού αέρα ευνοεί τις :

?Ισχυρές καταιγίδες

?Ραγδαίες μπόρες

?Χαλαζοπτώσεις

?Απότομη ενίσχυση ανέμων

Το μέτωπο αυτό αναμένεται να περάσει την Παρασκευή απόγευμα προς βράδυ και από την Αττική . Τα ισχυρά φαινόμενα θα κρατήσουν περίπου 1 έως 4 ώρες αλλά το peak μπορεί να είναι έντονο.

Δεν μιλάμε για ακραία ή πρωτόγνωρα φαινόμενα, ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς η Αττική παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που μπορούν να ενισχύσουν τοπικά τις επιπτώσεις.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid02Pdsv5Tt3f6gjLpiNBj14ngABYZseocSuyv6ikuThkvd5a3CW9nqjtBZHbVBBp5DZl}