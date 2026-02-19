Κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την Παρασκευή, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Με τι καιρό θα γίνει η έξοδος αλλά και η επιστροφή των εκδρομέων την Καθαρά Δευτέρα.

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, θα χωριστεί, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σε δύο τμήματα. Θα ξεκινήσει με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες καθώς αύριο Παρασκευή και το Σάββατο, θα δούμε αρκετές βροχές, θα πέσει η θερμοκρασία, θα δούμε χιόνια στα βουνά μας, ίσως και πιο χαμηλά.

Από την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται σημαντικά. Θα μείνουν κάποια υπολείμματα της κακοκαιρίας προς τη βόρεια Κρήτη και σιγά σιγά και εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί.

Την Καθαρά Δευτέρα οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές και με αρκετά καλές θερμοκρασιακές τιμές.

Σήμερα, θα είναι μία ημέρα με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Η ημέρα ξεκινάει με αρκετά χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές, αργότερα όμως ο χάρτης των βροχοπτώσεων είναι γενικά καθαρός, πράγμα που σημαίνει οτι η ηλιακή ακτινοβολία θα κυριαρχήσει στον ουρανό στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Παράλληλα θα ανέβει και ο υδράργυρος, ενώ ταυτόχρονα έχουν υποχωρήσει οι βορειοδυτικοί άνεμοι.

Μέσα στη νύχτα της Πέμπτης θα ξεκινήσουν βροχές προς τα βορειοδυτικά τμήματα. Είναι αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας το οποίο αναμένουμε στη χώρα μας αύριο Παρασκευή. Θα περάσει προς την πλευρά του Αιγαίου και το Σάββατο και στη συνέχεια θα απομακρυνθεί για να αρχίσει ο καιρός να βελτιώνεται.

Οι άνεμοι, ενισχυμένοι έως και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φθάσει τις μεσημεριανές ώρες έως και 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες με ανέμους ήπιους και έντονο κρύο νωρίς το πρωί και θερμοκρασίες στο μεσημέρι στους 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, κάνει πολύ κρύο νωρίς το πρωί - συνθήκες παγετού -. Η θερμοκρασία δεν θα ανέβει πάνω από 13 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι μέτριας έντασης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από σήμερα το βράδυ και κυρίως μέσα στην αυριανή ημέρα, θα περάσει ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό - κύμα κακοκαιρίας - το οποίο θα συνοδεύεται και από μέτωπα κακοκαιρίας.

Θα κατηφορίσει μια πιο ψυχρή αέρια μάζα η οποία θα συγκρουστεί με πιο θερμές αέριες μάζες και έτσι θα σχηματιστεί μία γραμμή καταιγίδων, η οποία θα διασχίσει τη χώρα μας από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, θα δώσει βροχές, αρκετές καταιγίδες, θα δούμε και χιόνια.

Το Σάββατο το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να περιορίζεται προς τα ανατολικά και νότια. Θα αρχίσει δηλαδή ο καιρός να βελτιώνεται προς τα δυτικά και βόρεια και να παραμένει έντονα άστατος προς τα ανατολικά και νότια.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα συνοδευτεί και από έντονο κρύο, πτώση του υδραργύρου. Επομένως το Σάββατο θα κάνει κρύο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες, να δούμε τα χιόνια να κατεβαίνουν υψόμετρο κυρίως για την κεντρική, ανατολική και βορειοανατολική χώρα.

Την Κυριακή ο άστατος αυτός καιρός θα περιοριστεί προς την Κρήτη και σιγά σιγά θα βελτιωθεί στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα και σιγά σιγά θα οδηγηθούμε προς την Καθαρά Δευτέρα με γενικά πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Θα υποχωρήσουν οι άνεμοι, θα ανέβει και η θερμοκρασία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών ωρών, γιατί τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα κάνει κρύο.

Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις θα γίνουν με γενικά καλό καιρό αν και θα φύγουμε για τριήμερο με άστατο καιρό την Παρασκευή.

