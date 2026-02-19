Ο Τραμπ έχει ζητήσει την ανανέωση του κυβερνητικού στόλου από την πρώτη του θητεία.

Το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ αλλάζει χρώματα και θα περιλαμβάνει ένα από τα αγαπημένα του Ντόναλντ Τραμπ - που επικρατεί τόσο στον Λευκό Οίκο όσο και στα ξενοδοχεία του: το χρυσό.

Το Air Force One και άλλα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένης της Πρώτης Κυρίας Μελάνιας Τραμπ, βάφονται σε χρυσό, βαθύ κόκκινο και ναυτικό μπλε, στο πλαίσιο προγραμματισμένων επισκευών και συντήρησης, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Τα χρώματα αυτά θα εμφανιστούν επίσης σε ένα νέο πολυτελές αεροσκάφος 747-8i της Boeing που δωρίστηκε στον προεδρικό στόλο από το Κατάρ, δήλωσε εκπρόσωπος της Αεροπορίας στο CBS.

Το λευκό, το μπλε και το γαλάζιο που συνδέονται με το προεδρικό αεροσκάφος χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του 1960, όταν πρόεδρος ήταν ο Τζον Φ. Κένεντι.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει την ανανέωση του κυβερνητικού στόλου από την πρώτη του θητεία. Ο διάδοχός του, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, είχε ακυρώσει μια ευρείας κλίμακας ανανέωση που είχε σχεδιάσει ο Τραμπ.

Το ιδιωτικό αεροπλάνο με το οποίο ταξίδευε ο Τραμπ κατά την εκστρατεία του το 2024, που ενίοτε αποκαλείται «Trump Force One», είχε την ίδια χρωματική παλέτα που θα δοθεί στον προεδρικό στόλο.

Αν και δεν είναι σαφές πόσο θα κοστίσουν αυτές οι αλλαγές, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, η οποία διαχειρίζεται τα κυβερνητικά αεροσκάφη, ανέφερε σε δήλωσή της στο BBC ότι «δεν αναμένεται να προκαλέσουν πρόσθετες καθυστερήσεις ή κόστη στο πρόγραμμα».

