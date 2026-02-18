Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Παρασκευή. Με τι καιρό θα κάνουμε Καθαρά Δευτέρα.

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα βελτίωσης του καιρού, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας έρχεται να επηρεάσει τη χώρα από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, το καιρικό σκηνικό θα παρουσιάσει έντονη αστάθεια Παρασκευή και Σάββατο, ενώ η Κυριακή θα είναι η πιο ψυχρή ημέρα του τριημέρου. Την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός αναμένεται πιο ήπιος, αλλά χωρίς καθαρά ανοιξιάτικες συνθήκες.

Τετάρτη και Πέμπτη: Παράθυρο καλοκαιρίας

Η Τετάρτη και κυρίως η Πέμπτη θα είναι οι πιο «ήρεμες» ημέρες της εβδομάδας. Οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε ήπια επίπεδα, αγγίζοντας τους 16–18°C στις περισσότερες περιοχές, με εξασθενημένους νοτιάδες 3–5 μποφόρ.

Παρασκευή και Σάββατο: Επιστροφή της αστάθειας

Από την Παρασκευή ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει εκ νέου βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με νοτιάδες έως και 8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο.

Από το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει εισβολή ψυχρότερων αερίων μαζών από τα Βαλκάνια, με τους ανέμους να στρέφονται σε βοριάδες και τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση.

Κυριακή: Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

Η Κυριακή θα είναι η πιο κρύα ημέρα του τριημέρου. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 4 έως 6 βαθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα 24ωρα.

Καθαρά Δευτέρα: Θα πετάξουμε χαρταετό;

Με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, η Καθαρά Δευτέρα θα κυλήσει με σχετικά ήπιο αλλά δροσερό καιρό.

Θα υπάρχουν εναλλαγές συννεφιάς και ηλιοφάνειας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Δεν διαφαίνεται οργανωμένη κακοκαιρία, ωστόσο ούτε και καθαρά ανοιξιάτικες συνθήκες, οπότε το πέταγμα του χαρταετού θα εξαρτηθεί από τις τοπικές συνθήκες.

Θερμοκρασίες στις μεγάλες πόλεις την Καθαρά Δευτέρα



Αθήνα: 16°C

Θεσσαλονίκη: 14°C

Πάτρα: 16°C

Ηράκλειο: 16°C

Λάρισα: 16°C

Συμπέρασμα

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα ξεκινήσει με άστατο καιρό, με τις περισσότερες βροχές να εκδηλώνονται την Παρασκευή και το Σάββατο. Την Κυριακή η ψύχρα θα γίνει πιο αισθητή, ενώ την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, χωρίς όμως να θυμίζει άνοιξη.

Οι προβλέψεις ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, καθώς βρισκόμαστε αρκετές ημέρες πριν το τριήμερο.

Ο καιρός από την ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-02-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά και σταδιακά και στα βόρεια βορειοανατολικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά μέχρι το μεσημέρι, στη Θράκη το απόγευμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις βραδινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και πιθανόν της κεντρικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα επικρατούν νότιοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2026

Στη δυτιική και τη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση στα ανατολικά.