Η συνάντηση της νέας εκπροσώπου Τύπου με δημοσιογράφους.

Την πρώτη της συνάντηση με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Νέας Αριστεράς, είχε η Πέτη Πέρκα, σε γνωστό μπαρ του κέντρου της Αθήνας. Η βουλευτής, έκανε την πρεμιέρα ως εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, καθώς ανέλαβε καθήκοντα πριν από λίγες μόλις ημέρες.

Στη χαλαρή συζήτηση που ακολούθησε δεν φάνηκε ιδιαίτερα ανήσυχη για τη νέα της χρέωση. Ίσως γιατί είχε στο πλευρό της τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, που διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση των Μέσων Ενημέρωσης, ίσως γιατί έχει αποκτήσει και η ίδια «τριβή» μαζί τους.

Όπως και να έχει, η πλειοψηφία της Νέας Αριστεράς πήρε ακόμα μια θέση ευθύνης στον κομματικό μηχανισμό, δείχνοντας πως θα διεκδικήσει περισσότερα στην πορεία.

Α.Γ.