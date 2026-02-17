«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου» αναφέρει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

Δριμεία κριτική ασκεί η Νέα Αριστερά μέσω ανακοίνωσής στην κυβέρνηση για το μετανασταυτικό αλλά και τις νέες εξελίξεις που ακολούθησαν του ναυαγίου στη Χίο που είχε ως αποτελέσμα τον θάνατο 15 μεταναστών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΕΑΡ

Δεκαπέντε άνθρωποι νεκροί στα ανοιχτά της Χίου. Και η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να μετατοπίσει τη συζήτηση σε «μειωμένες ροές» με ασαφή και ανεπιβεβαίωτα ποσοστά και σε μια ΕΔΕ που θα κρίνει… τον εαυτό της.

Οι κ.κ. Βορίδης και Κικίλιας, στις πρόσφατες συνεντεύξεις τους, υπερασπίζονται δημοσίως την πολιτική των αποτροπών ως μία «βέλτιστη πρακτική». Ο ίδιος ο Υπουργός Ναυτιλίας παραδέχθηκε ότι υπήρχαν κάμερες στο σκάφος, αλλά δεν ενεργοποιήθηκαν. Όταν υπάρχουν 15 νεκροί, αυτό όμως δεν μπορεί να θεωρείται λεπτομέρεια.

Να υπενθυμίσουμε στα στελέχη της ΝΔ ότι:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

1) Το Άρθρο 98 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις SOLAS και SAR, επιβάλλουν ρητή υποχρέωση άμεσης διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Η αποτροπή δεν αποτελεί επιλογή.

2) Η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παράνομες επαναπροωθήσεις, μεταξύ άλλων στις υποθέσεις A.R.E. κατά Ελλάδας (2022) και G.R.J. κατά Ελλάδας (2023), για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της αρχής της μη-επαναπροώθησης. Δεν πρόκειται απλά για κατηγορίες, αλλά για διεθνείς δικαστικές αποφάσεις.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιταχύνει διαδικασίες ανάκλησης ασύλου με δημόσια στοχοποίηση υποθέσεων όπως στην περίπτωση του Τζαβέντ Ασλάμ, ενός ανθρώπου που ζει και δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην Ελλάδα και υπήρξε μάρτυρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εργαλειοποιώντας το καθεστώς διεθνούς προστασίας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου.