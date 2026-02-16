Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται να απεικονίζονται οι Θρασύβουλος Καλαφατάκης και Δημήτρης Παπαδόπουλος.

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση φωτογραφιών που αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 ξύπνησε μνήμες από μία από τις πιο σκοτεινές και δραματικές σελίδες της Κατοχής στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι από τους εκτελεσθέντες ήταν στελέχη και μέλη του Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που αγωνίστηκαν με αφοσίωση και θάρρος ενάντια στην ναζιστική κατοχή, φέρνοντας στον ώμο τους το βάρος της αντίστασης και της ελευθερίας.

Οι φωτογραφίες αυτές δεν αποτελούν απλώς ντοκουμέντα ενός τραγικού γεγονότος· είναι ζωντανές μαρτυρίες του ανθρώπινου θάρρους και της αποφασιστικότητας. Οι μορφές των εκτελεσμένων, όπως αποτυπώνονται σε αυτά τα στιγμιότυπα, αναδεικνύουν την ατρόμητη στάση τους απέναντι στον θάνατο και τη βαθιά πίστη τους στον αγώνα για λευτεριά. Παράλληλα, η ανάλυση των φωτογραφιών και η σύγκριση με τα βιογραφικά στοιχεία και τα αρχειακά ντοκουμέντα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση των προσώπων και την ιστορική καταγραφή της μνήμης τους. Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται να απεικονίζονται οι Θρασύβουλος Καλαφατάκης και Δημήτρης Παπαδόπουλος, δύο από τα θύματα της εκτέλεσης, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στα ιστορικά αυτά ντοκουμέντα.

Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών φέρνει στο φως όχι μόνο την τραγική διάσταση της Πρωτομαγιάς του 1944, αλλά και την ανθρώπινη διάσταση της αντίστασης, τον καθημερινό αγώνα, την αφοσίωση, τον ηρωισμό και την πίστη σε ιδανικά που υπερβαίνουν τον ίδιο τον θάνατο.

Βιογραφικά στοιχεία Θρασύβουλου Καλαφατάκη

30 χρονών. Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης του Γρηγόρη και της Πελαγίας, γεννήθηκε το 1914 στον Πλατανιά Χανίων της Κρήτης, από εύπορη και πολυμελή οικογένεια. Ήταν ψηλός, εύσωμος, αρρενωπός και χειροδύναμος. Επαγγελματικά ασχολήθηκε με την γεωργία και τη γαλακτοκομία. Παντρεύτηκε πολύ μικρός την Αικατερίνη Χάλη και απέκτησαν δύο κόρες, τη Μαρία και την Ιφιγένεια. Από νέος, μαθητής του γυμνασίου, διακρινότανε για την επιμέλειά του και την καθαρή πολιτική του σκέψη. Οργανώθηκε στο ΚΚΕ από το μέλος της ΚΕ Βαγγέλη Κτιστάκη και συνεργάστηκε με τους Γιώργη Τσιτίλο, Χαρίλαο Ψυλλάκη, Γιώργη Πατεράκη και τους Νίκο Μαριακάκη και Παναγιώτη Κορνάρο, που εκτελέστηκαν μαζί του την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής με τους 200 πατριώτες κομμουνιστές. Οι πιέσεις που δεχότανε σαν πρωτοπόρος του προοδευτικού κινήματος ήταν πολλές και ιδιαίτερα από τον Ενωμοτάρχη του Σταθμού Χωροφυλακής Πλατανιάς, για να υπογράψει δήλωση αποκήρυξης του ΚΚΕ. Απέρριπτε συνεχώς όλες τις προτάσεις και τις απειλές που του έκαναν.

Στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά συνεχίζοντας τη δράση του, οργάνωσε πολλούς νέους στο χωριό του και στα γύρω χωριά. Σαν μέλος της νομαρχιακής επιτροπής έλαβε μέρος μαζί με άλλους στο αντιδικτατορικό κίνημα τον Ιούλη του 1938. Αντέδρασαν επίσης με την ρίψη προκηρύξεων στην υποδοχή του αγγλικού πλοίου στο λιμάνι της Σούδας που είχε προσκληθεί από τον βασιλιά Γεώργιο και τον Μεταξά. Πράξη που απαιτούσε για την εποχή εκείνη μεγάλη γενναιότητα. Συνελήφθη το 1939 δικάστηκε 5 χρόνια φυλακή και τον έκλεισαν στην επανορθωτική φυλακή Χανίων. Αργότερα μεταφέρθηκε στις φυλακές Αβέρωφ της Αθήνας και από κει στην Ακροναυπλία. Στη συνέχεια πήγε στο ιταλικό στρατόπεδο της Λάρισας και στις αρχές του Σεπτέμβρη του 1943 ήρθε μαζί με τους Ακροναυπλιώτες στο Χαϊδάρι. Σαν μάγειρας του στρατοπέδου φρόντιζε τους μικρούς κρατούμενους με προσεγμένο και περισσότερο φαγητό. Προς τιμή του αξέχαστου αγωνιστή ο δήμος Χανίων έδωσε το όνομά του σ' ένα δρόμο στην περιοχή του Αγίου Λουκά.

Βιογραφικά στοιχεία Δημήτρη Παπαδόπουλου

Καταγόταν από τον Πόντο. Απ' τους παλιότερους και καλύτερους αγωνιστές οικοδόμους. Παίρνει μέρος στο συνδικαλιστικό κίνημα μόλις ήρθε σαν πρόσφυγας στην Ελλάδα το 1922-1924. Στα 1928 βγήκε στη διοίκηση της Βιομ. Ένωσης Οικοδόμων, για να ανέβει σε λίγο στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και να γίνει Γενικός Γραμματέας της. Στα χρόνια αυτά 1928-1936 οργανώνει και καθοδηγεί τους αγώνες των εργατών Οικοδόμων. Για τους αγώνες του αυτούς πολλές φορές φυλακίζεται και εξορίζεται. Το 1936 όντας Γραμματέας της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Οικοδόμων συλλαμβάνεται από τη μοναρχοφασιστική διχτατορία της 4ης Αυγούστου, στέλνεται εξορία και από 'κει στην Ακροναυπλία. Το 1941 παραδίδεται απ' τους μοναρχοφασίστες στους Γερμανούς. Μεταφέρεται στο Χαϊδάρι και την 1η Μάη του 1944 τουφεκίζεται μαζί με τους 200 αγωνιστές του λαού.

Τα βιογραφικά στοιχεία αντλήθηκαν από την έκδοση της ΤΟ Ανατολικών Συνοικιών της ΚΟΑ του ΚΚΕ με τίτλο «ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (Νοέμβριος 2016) και οι φωτογραφίες από το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ.

