Το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει ήδη τις διαδικασίες απόκτησής τους.

Στη Βουλή θα παραχωρηθούν οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, όπως συμφωνήθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν o Νικήτας Κακλαμάνης με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σύμφωνα με πηγές του Προεδρείου της Βουλής.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επεσήμανε πως «το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει ήδη τις διαδικασίες απόκτησης των φωτογραφικών ντοκουμέντων, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχός τους μπορεί να αποδείξει τη γνησιότητά τους».

Ο Πρόεδρος της Βουλής, ενημερώνοντας το πρωί τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και αναφερόμενος πάντως στο αίτημα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για αγορά των φωτογραφιών από το Ίδρυμα της Βουλής, σημείωσε πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, καθώς το Ίδρυμα δεν διαθέτει δικό του προϋπολογισμό, εν αντιθέσει με τη Βουλή.