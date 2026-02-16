Στο ΤΕΚΑ, οι εισφορές κάθε εργαζόμενου αποταμιεύονται και επενδύονται για τον ίδιο.

Για τους νέους εργαζόμενους που μπήκαν στην αγορά εργασίας από το 2022 και μετά, η επικουρική σύνταξη δεν είναι πια μια αόριστη προσδοκία. Με τη νέα υπουργική απόφαση της υφυπουργού, Άννας Ευθυμίου καθορίζεται πλέον με σαφήνεια ο τρόπος με τον οποίο οι εισφορές και οι αποδόσεις τους μετατρέπονται σε πραγματικό μηνιαίο ποσό. Η μεγάλη ανατροπή που φέρνει το ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης) είναι η μετάβαση από το παλαιό διανεμητικό σύστημα στο κεφαλαιοποιητικό. Στο παλιό σύστημα, οι εισφορές των νέων πλήρωναν τις συντάξεις των παλαιών. Στο ΤΕΚΑ, οι εισφορές κάθε εργαζόμενου αποταμιεύονται και επενδύονται για τον ίδιο.

Η νέα υπουργική απόφαση εισάγει την «αρχή της ισοδυναμίας». Αυτό σημαίνει ότι το κεφάλαιο που θα έχει συσσωρευτεί στον ατομικό λογαριασμό ενός ασφαλισμένου κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης, πρέπει να είναι ίσο με την παρούσα αξία όλων των μελλοντικών συντάξεων που θα λάβει. Με απλά λόγια: Το Ταμείο υπολογίζει πόσα χρήματα έχετε μαζέψει και, με βάση το πόσα χρόνια αναμένεται να ζήσετε, ορίζει το μηνιαίο ποσό.

Οι 4 κρίσιμες παράμετροι που καθορίζουν τη σύνταξη

Για να βγει ο τελικός λογαριασμός, η απόφαση ενεργοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές παραμέτρους:

Το Τεχνικό Επιτόκιο 3%: Πρόκειται για το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για να μεταφραστούν οι μελλοντικές πληρωμές σε σημερινή αξία. Είναι η βάση για τη βιωσιμότητα του συστήματος, διασφαλίζοντας ότι το Ταμείο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σε βάθος δεκαετιών.

Η Ηλικία Συνταξιοδότησης: Εδώ κρύβεται η μεγαλύτερη χρηστική πληροφορία για τον ασφαλισμένο. Το σύστημα λειτουργεί με αντικίνητρα για την πρόωρη έξοδο. Όσο νωρίτερα συνταξιοδοτηθεί κάποιος, τόσο μικρότερη θα είναι η μηνιαία σύνταξη, καθώς το κεφάλαιό του θα πρέπει να «απλωθεί» σε περισσότερα χρόνια. Αντίθετα, η παραμονή στην εργασία αυξάνει θεαματικά το ποσό.

Το Προσδόκιμο Ζωής: Ο υπολογισμός βασίζεται σε επικαιροποιημένους αναλογιστικούς πίνακες που λαμβάνουν υπόψη το φύλο και την ηλικία. Αν το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται (κάτι που αποτελεί τη δημογραφική τάση), η σύνταξη προσαρμόζεται ανάλογα ώστε να μη «στερέψει» ο κουμπαράς.

Οικογενειακή Κατάσταση: Λαμβάνεται υπόψη το μέσο πλήθος προστατευόμενων τέκνων, διασφαλίζοντας ότι η οικογενειακή δομή δεν αγνοείται στον τελικό υπολογισμό της παροχής.

Τι ισχύει για τις αυξήσεις και τις αναπροσαρμογές

Ένα σημείο που απαιτεί προσοχή είναι οι ετήσιες αυξήσεις. Στο νέο σύστημα, οι επικουρικές δεν αυξάνονται αυτόματα με βάση τον πληθωρισμό ή τους μισθούς. Η απόφαση υιοθετεί μια τεχνική υπόθεση ετήσιας αναπροσαρμογής 2%, η οποία όμως λειτουργεί ως «πυξίδα» για τους υπολογισμούς και δεν αποτελεί εγγυημένη αύξηση. Η τελική απόφαση για τυχόν αυξήσεις θα λαμβάνεται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΑ, ανάλογα με τα πλεονάσματα και την απόδοση των επενδύσεων.

Το Δίχτυ Ασφαλείας και η Κρατική Εγγύηση

Πολλοί αναρωτιούνται τι συμβαίνει αν οι αγορές δεν πάνε καλά ή αν ένας ασφαλισμένος φύγει από τη ζωή νωρίς. Η απόφαση είναι σαφής:

Συντάξεις Θανάτου: Προβλέπεται ειδικό κατώτατο όριο προστασίας. Αν ένας ασφαλισμένος απεβιώσει έχοντας λίγα χρόνια εργασίας, οι δικαιούχοι (χήρος/χήρα, ορφανά) θα λάβουν μια σύνταξη που υποστηρίζεται από κρατική εγγύηση, ώστε να μη βρεθούν με εξευτελιστικά χαμηλά ποσά.

Εγγύηση Εισφορών: Το κράτος εγγυάται ότι, σε κάθε περίπτωση, η σύνταξη θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ύψος των εισφορών που καταβλήθηκαν, προστατεύοντας τον ασφαλισμένο από αρνητικές αποδόσεις των αγορών (σε πραγματικούς όρους).