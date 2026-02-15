Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, καθώς ο καιρός θα είναι βροχερός σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, καθώς ο καιρός θα είναι βροχερός σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ειδικά για αύριο Δευτέρα η ΕΜΥ αναφέρει για τον καιρό ότι αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και πιθανώς στις Κυκλάδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 και από τις βραδινές ώρες δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στην περιοχή των Δωδεκανήσων πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και στα νότια τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου από 19/2 έως 22/2 μια νέα διαταραχή θα πλησιάσει στη χώρα μας ρίχνοντας τη θερμοκρασία, ενώ δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Η Όλγα Παπαβγούλη, μετεωρολόγος στο ACTION, ανέφερε ότι η νέα εβδομάδα θα είναι βροχερή και από την Τρίτη θα επηρεάσει και την Αττική.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgf9wbq0f2dt?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfa9hed4a55?integrationId=40599y14juihe6ly}