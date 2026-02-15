Ένας πωλητής από το Βέλγιο, έβγαλε σε δημοπρασία στο ebay, φωτογραφίες που αφορούν τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές στην Καισαριανή, την 1η Μάη του 1944.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις τελευταίες στιγμές ορισμένων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή φαίνεται ότι έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Οι φωτογραφίες φέρονται σύμφωνα πάντα με τον πωλητή να προέρχονται από την συλλογή του γερμανού λοχία Χέρμαν Χόϊερ, που υπηρετούσε σε τάγμα με έδρα τη Μαλακάσα.

Οι φωτογραφίες και η δημοπρασία έγιναν γνωστά το βράδυ του Σαββάτου από μια σελίδα στο Facebook που ονομάζεται Greece at WWII Archives.

Οι αγωνιστές που οδηγούνται μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, πλέον έχουν πρόσωπο και πιθανώς να μπορούν να αναγνωριστούν εφόσον υπάρχουν φωτογραφίες από τους απόγονούς τους και εφόσον είναι αληθινές, καθώς ακόμη δεν μπορεί να ελεγχθεί η γνησιότητά τους.

