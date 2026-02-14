Κατά τα πρότυπα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1990-93.

Σχέδιο και για τρίτες εκλογές, με στόχο την πολυπόθητη αυτοδυναμία, φέρεται να έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πολύ αξιόπιστες θεσμικές πηγές της χώρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει αισιόδοξος ότι η ΝΔ με τα διλήμματα της «πολιτικής σταθερότητας» στην τελική ευθεία προς τις κάλπες θα αγγίξει το 30% (σήμερα είναι κάτω από το 28,31% των ευρωεκλογών) και ότι με διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις θα μπορούσε να κερδίσει την αυτοδυναμία και μια τρίτη θητεία στην πρωθυπουργία. Κατά τα πρότυπα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που με τρεις εκλογικές αναμετρήσεις το 1989-90 κέρδισε (και με την αποστασία Κατσίκη, που μεταπήδησε από τη ΔΗΑΝΑ του αείμνηστου Κωστή Στεφανόπουλου στη ΝΔ) κατόρθωσε να συγκεντρώσει 151 έδρες και να γίνει πρωθυπουργός, έστω και αν ανατράπηκε μετά από τον Αντώνη Σαμαρά.

Τα σχέδια αυτά φέρεται να γνωρίζει και ο ανώτατος πολιτειακός άρχοντας. Γι΄ αυτό και ο Κωνσταντίνος Τασούλας είχε προχωρήσει προ μηνών στην δημοσιοποίηση (μέσω της συνομιλίας του με τον Αντώνη Καρακούση που είχε δημοσιοποιηθεί στο «Βήμα») της αγωνίας του για σχηματισμό κυβέρνησης από τη δεύτερη έστω εκλογική αναμέτρηση. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, άλλωστε, έχει καθαρά την ευθύνη για την συγκρότηση κυβέρνησης και για να μη σύρετε η χώρα σε αλλεπάλληλες κάλπες, ιδίως σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας στον κόσμο και την περιοχή. Το δε γεγονός ότι η Αθήνα ασκεί την προεδρία της ΕΕ από τον Ιούλιο του 2027 αποτελεί ασφαλώς έναν ακόμα παράγοντα που δείχνει πως ο Κωνσταντίνος Τασούλας έχει την ευθύνη μετά τουλάχιστον από δεύτερες κάλπες και εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία ενός κόμματος να αναλάβει πρωτοβουλίες για σχηματισμό κυβέρνησης.

Είναι δε εντυπωσιακό πώς από το δόγμα «η χώρα δεν αντέχει άλλες εκλογές» φτάνουμε στο δόγμα «εκλογές μέχρι να βγει ο Μητσοτάκης»! Έως και το Σύνταγμα άλλαξε για να εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας χωρίς να διαλύεται η Βουλή, με αποτέλεσμα να μπορεί να εκλέγεται ο ανώτατος πολιτειακός άρχοντας ακόμα και με λιγότερες με εκατό ψήφους, αλλά όταν μας συμφέρει ...εκλογές μέχρι να βγούμε!

O tempora, o mores! Ώ καιροί, ώ ήθη!