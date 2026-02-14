Το τελευταίο διάστημα η Ομάδα Αλήθειας διεκδικεί έναν αναβαθμισμένο πολιτικό ρόλο στο εσωτερικό της ΝΔ, αλλά και πέραν αυτού.

Η συνέντευξη Στουρνάρα στην Ομάδα Αλήθειας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Η κριτική αφορούσε τόσο το περιεχόμενο της συνέντευξης όσο και αυτό καθαυτό το γεγονός ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έδωσε συνέντευξη στην Ομάδα Αλήθειας. Η Ομάδα Αλήθειας δεν είναι ΜΜΕ που υπάγεται στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, αλλά ένας μηχανισμός προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος αποτελεί συνώνυμο των τρολ των social media.

Ανεξάρτητα από τις κριτικές, το γεγονός ότι ο Γιάννης Στουρνάρας έδωσε συνέντευξη στην Ομάδα Αλήθεια αποτελεί έκφραση της διαρκώς αυξανόμενης ισχύος της.

«Αυτοί που γκρέμισαν τον ΣΥΡΙΖΑ»

Στον σκληρό κομματικό πυρήνα της ΝΔ η Ομάδα Αλήθειας χαίρει ιδιαίτερης αναγνώρισης. «Αυτοί είναι που γκρέμισαν τον ΣΥΡΙΖΑ», διατείνονται ορισμένοι σκληροί νεοδημοκράτες. Θεωρούν δηλαδή ότι χάρη στην Ομάδα Αλήθειας η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τη μάχη του διαδικτύου, στο οποίο στα χρόνια του Μνημονίου κυριαρχούσε η Αριστερά. Πρόκειται βέβαια για απλουστευτικό αφήγημα, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις σημασία έχει όχι τι όντως συμβαίνει, αλλά τι πιστεύουν οι άνθρωποι ότι συμβαίνει. Για την αίγλη της Ομάδας Αλήθειας εντός της ΝΔ, είναι χαρακτηριστικά όσα έγραψε ό Άδωνις Γεωργιάδης μετά τη συνάντησή του με τους διαχειριστές της Ομάδας Αλήθειας τον περασμένο Μάιο: Κώστας Δογάνης και Κίμων Μπένος… οι δημιουργοί του πλέον επιτυχημένου πολιτικού ιστότοπου της Χώρας μας, της Ομάδα Αλήθειας σήμερα στο γραφείο μου… έτσι για να σκάνε οι εχθροί μας».

Από την άλλη πλευρά, για τους αντιπάλους της κυβέρνησης, η Ομάδα Αλήθειας είναι ένα «διαδικτυακός υπόκοσμος», ένας «μηχανισμός διασποράς fake news». Επιπλέον, την έχουν κατηγορήσει για υπόγειες γραμμές χρηματοδότησης μέσω της εταιρίαςς Blue Skies.

Ο νέος ρόλος

Το τελευταίο διάστημα η Ομάδα Αλήθειας διεκδικεί έναν αναβαθμισμένο πολιτικό ρόλο στο εσωτερικό της ΝΔ -αλλά και πέραν αυτού. Σημείο καμπής αυτής της προσπάθειας ήταν η δημόσια εμφάνιση των διαχειριστών της καθώς και η δημιουργία περιεχομένου που έχει «δημοσιογραφική» μορφή, όπως οι συνεντεύξεις με στελέχη της ΝΔ. Η Ομάδα Αλήθειας θέλει να δείξει ότι έχει «πρόσωπο» και ότι δεν είναι μόνο τρολ -αν και η παρέμβασή της στα social media έχει σταθερά τρολ χαρακτήρα.

Επιπλέον, η Ομάδα Αλήθειας δημιουργεί περιεχόμενο για την πρόσφατη πολιτική Ιστορία. Αυτό το περιεχόμενο μικρή σχέση με τα τη σύγχρονη ιστορική έρευνα. Επί της ουσίας, πρόκειται για μεταφορά στο ψηφιακό πεδίο της παραδοσιακής αντικομμουνιστικής και αντιαριστερής προπαγάνδας. Έχει ενδιαφέρον ότι ο εμφυλιοπολεμικός τόνος της «Ιστορίας» της Ομάδας Αλήθειας βρίσκεται στους αντίποδες της «κεντροδεξιάς νηφαλιότητας» που υποτίθεται ότι εκφράζει ο Μητσοτάκης.

Το εσωκομματικό παιχνίδι

Τη πιο εντυπωσιακή όμως έκφραση του αναβαθμισμένου ρόλου της Ομάδας Αλήθειας τη βλέπουμε στις εσωκομματικές διεργασίες της ΝΔ. Καταρχάς, τα κεντρικά στελέχη του κόμματος και της κυβέρνησης δηλώνουν πόσο σημαντική είναι η δουλειά της Ομάδας Αλήθειας, ενώ οι τοπικές οργανώσεις και τα γαλάζια αυτοδιοικητικά σχήματα καλούν τους διαχειριστές της στις εκδηλώσεις που οργανώνουν. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά υποψήφιοι στις εσωκομματικές διαδικασίες εμφανίζονται να έχουν το χρίσμα της Ομάδας Αλήθειας -ό,τι και αν σημαίνει αυτό στην πράξη.

Έχει ενδιαφέρον ότι παρόλο που η Ομάδα Αλήθειας υποστηρίζει αναφανδόν την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, το εσωκομματικό δίκτυό της εμφανίζεται ως διακριτή και αυτόνομη οντότητα.

Η ρητορεία

Αλλά η πιο μεγάλη επιτυχία της Ομάδας Αλήθειας είναι ότι η κυβέρνηση υιοθετεί όλο και περισσότερο τη ρητορεία της. Από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που απείλησε με μήνυση το δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη έως τον Βορίδη που δήλωσε ότι θα πάει στα δικαστήρια τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και τον Νάσο Ηλιόπουλο, η κυβέρνηση μιλάει και συμπεριφέρεται όλο και πιο πολύ κατά το πρότυπο της Ομάδας Αλήθειας. Πρόκειται για ένα μείγμα ακροδεξιού περιεχομένου και σοσιαλμιντιακής τοξικότητας που παραπέμπει ευθέως στον τραμπισμό. Τοποθετώντας την ελληνική πολιτική ζωή στο παγκόσμιο πλαίσιο, θα μπορούσαμε κάλλιστα να συνδέσουμε την αναβάθμιση της Ομάδας αλήθειας και με το παγκόσμια κύμα του τραμπισμού.