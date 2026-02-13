«Ο Γ. Στουρνάρας έδωσε συνέντευξη στην "Ομάδα Αλήθειας", τον τοξικό παρακομματικό μηχανισμό του Μητσοτάκη», σχολιάζει ο Δ. Παπαδημούλης.

«Απαράδεκτο» χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Παπαδημούλης το γεγονός ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, έδωσε συνέντευξη στην (φιλοκυβερνητική) «Ομάδα Αλήθειας».

