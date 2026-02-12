«Να κοιτάξει ο κ. Μητσοτάκης τι έχει συμβεί στο κόμμα του και οι δύο πρώην ηγέτες του κόμματός του αντιδρούν», διαμηνύει με νόημα.

Στη συνέντευξη ο Ευάγγελος Βενιζέλος ρωτήθηκε από τον Παύλο Τσίμα για τις κατηγορίες εναντίον του ότι προσπαθούν να συνεργαστούν με τον Καραμανλή και τον Σαμαρά για να ρίξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Διαβάστε ολόκληρη την απάντησή του: «Με τον Αντώνη Σαμαρά μας συνδέει η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, νομίζω ότι αυτό είναι μία προσφορά στη διάσωση της χώρας και η Νέα Δημοκρατία προσχώρησε στην πολιτική μας τότε για τα προγράμματα προσαρμογής, τα λεγόμενα μνημόνια, και ο Αντώνης Σαμαράς βεβαίως αποδέχθηκε και τις δικές μου απόψεις, που ήμουν ο Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος, σε σχέση με την εξωτερική πολιτική, για να υπάρχει κυβέρνηση και μας συνδέει αυτή η κοινή ιστορική εμπειρία. Με τον Κώστα Καραμανλή μας συνδέει μία βαθιά αμοιβαία εκτίμηση, τόσα χρόνια βουλευτές Θεσσαλονίκης, ίδιας ηλικίας άνθρωποι που αγωνιούν για τη χώρα, αυτό σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε, ότι έχουμε κοινούς στόχους; Να κοιτάξει ο κ. Μητσοτάκης τι έχει συμβεί στο κόμμα του και οι δύο πρώην ηγέτες του κόμματός του αντιδρούν».

Ειδικά το τελευταίο («Να κοιτάξει ο κ. Μητσοτάκης τι έχει συμβεί στο κόμμα του και οι δύο πρώην ηγέτες του κόμματός του αντιδρούν») είναι επίσης ...σφάξιμο με το βαμβάκι!

Β.Σκ.