Η Bitget, το μεγαλύτερο καθολικό ανταλλακτήριο Universal Exchange (UEX) στον κόσμο, μαζί με την εταιρεία ασφάλειας blockchain BlockSec, δημοσίευσαν πρόσφατα τη νέα τους έρευνα με τίτλο The UEX Security Standard: From Proof to Protection. Η έρευνα παρουσιάζει ένα νέο πλαίσιο συστήματος ασφαλείας, το UEX Security Standard, σχεδιασμένο για ανταλλακτήρια που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε αγορές κρυπτονομισμάτων, tokenized περιουσιακών στοιχείων και παραδοσιακών χρηματοοικονομικών, μέσα από ενοποιημένα περιβάλλοντα λογαριασμών.

Καθώς οι trading πλατφόρμες εξελίσσονται σε Universal Exchanges, ένα όρο που διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τη CEO της Bitget, Gracy Chen, με αφορμή την 7η επέτειο της εταιρείας, οι προκλήσεις ασφαλείας διευρύνονται και ξεπερνούν τη φύλαξη μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων και τις on-chain δικλίδες προστασίας. Τα ενοποιημένα συστήματα περιθωρίου margin, οι κοινές υποδομές εκκαθάρισης (settlement) και η διασύνδεση σε πολλαπλές αγορές, δημιουργούν νέους κινδύνους. Αστοχίες σε επίπεδο λογαριασμών, δεδομένων ή στα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών μπορούν να επηρεάσουν με τη σειρά τους διαφορετικά προϊόντα και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Η έρευνα εξετάζει αυτές τις προκλήσεις μετατοπίζοντας τη συζήτηση για την ασφάλεια, από μεμονωμένους μηχανισμούς ελέγχου, σε ένα μοντέλο διαρκούς και ακριβούς ανθεκτικότητας.

Το UEX Security Standard ορίζει πέντε βασικά σημεία αναφοράς για τη νέα γενιά ασφάλειας των ανταλλακτηρίων: επαληθεύσιμη φερεγγυότητα, περιορισμό κινδύνου μεταξύ πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων, ασφάλεια δεδομένων και προστασία απορρήτου, δυναμική παρακολούθηση με χρήση AI, καθώς και ανθεκτικούς μηχανισμούς άμυνας σε επίπεδο εφαρμογών και υποδομών. Συνολικά, τα πρότυπα αυτά έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι κίνδυνοι μπορούν να περιορίζονται, η ορθότητα των διαδικασιών να επαληθεύεται και η εμπιστοσύνη των χρηστών να διασφαλίζεται και να ενισχύεται παρά την αυξανόμενη πολυπλοκότητα στις πλατφόρμες.

Το νέο πλαίσιο βασίζεται σε μετρήσιμα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται ήδη στη Bitget, όπως η τακτική δημοσίευση της έκθεσης Proof of Reserves και η διατήρηση ενός ισχυρού Protection Fund. Αυτά τα μέτρα ενισχύονται περαιτέρω μέσω της συνεργασίας της εταιρείας με την BlockSec, η οποία εξασφαλίζει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, ελέγχους επιθετικής ασφάλειας (offensive security testing), ετοιμότητα απόκρισης σε περιστατικά, καθώς και ελέγχους κανονιστικής συμμόρφωσης, όπως διαδικασίες AML screening και εύρεση κεφαλαίων.

«Η μετάβαση σε Universal Exchanges αλλάζει τη δομή του κινδύνου ασφάλειας», δήλωσε η Gracy Chen, CEO της Bitget. «Η ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να επικεντρώνεται σε μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία ή σε εκ των υστέρων γνωστοποιήσεις. Πρέπει να λειτουργεί σε επίπεδο συστήματος, ώστε οι κίνδυνοι να εντοπίζονται έγκαιρα, να απομονώνονται εκ σχεδιασμού και να επαληθεύονται υπό πραγματικές συνθήκες».

Από την πλευρά της BlockSec, η έρευνα αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη μεταβολή του κλάδου προς ολοκληρωμένες και ενοποιημένες αρχιτεκτονικές ασφαλείας. «Το UEX δεν αποτελεί απλώς μια αναβάθμιση προϊόντος. Πρόκειται για μια δομική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν οι υποδομές συναλλαγών και η ασφάλεια», δήλωσε ο Yajin Zhou, Συνιδρυτής και CEO της BlockSec. «Όταν crypto-native περιουσιακά στοιχεία συνδυάζονται με μετοχές, ETFs και άλλα off-chain χρηματοοικονομικά μέσα, τα όρια ασφαλείας διευρύνεται δραματικά. Οι πλατφόρμες οφείλουν να αποδεικνύουν τη διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων, να διασφαλίζουν την ακεραιότητα των τιμολογήσεων και να προστατεύουν τις off-chain εξαρτήσεις με τα ίδια πρότυπα που εφαρμόζονται στα on-chain συστήματα. Το UEX απαιτεί ένα ενιαίο και επαληθεύσιμο πλαίσιο ασφαλείας, που μπορεί να προστατεύει τις συναλλαγές πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων σε μεγάλη κλίμακα».

Πέρα από την τεχνική αρχιτεκτονική, η έρευνα δίνει έμφαση και στη διαφάνεια, την ετοιμότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και την εκπαίδευση των χρηστών, ως βασικά στοιχεία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου ασφάλειας. Συγκεκριμένα, τοποθετεί την ασφάλεια, όχι ως ένα στατικό χαρακτηριστικό, αλλά ως μια λειτουργική πρακτική που πρέπει να εξελίσσεται παράλληλα με τη δομή της αγοράς και την πολυπλοκότητα των προϊόντων.

Ο σκοπός της νέας έρευνας «The UEX Security Standard: From Proof to Protection» είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ανταλλακτήρια, ρυθμιστικές αρχές και συμμετέχοντες στην αγορά, διαμορφώνοντας την επόμενη φάση της διαπραγμάτευσης πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων.

Για την πλήρη έκθεση, επισκεφθείτε εδώ.