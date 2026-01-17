Ραγδαία κλιμάκωση του μοντέλου UEX της Bitget καταγράφοντας 18 δισ. δολάρια σε tokenized μετοχές και 82% θεσμική συμμετοχή έως τον Δεκέμβριο 2025.

Η Bitget, το μεγαλύτερο καθολικό ανταλλακτήριο Universal Exchange (UEX) στον κόσμο, συμπεριλήφθηκε στη νέα έκθεση της Messari για τις αλλαγές στη δομή της αγοράς και τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της πλατφόρμας. Η νέα έκθεση αναδεικνύει τη ραγδαία κλιμάκωση του μοντέλου UEX της Bitget, κατευθυνόμενη από την ταχεία επέκταση των tokenized μετοχών και την αυξανόμενη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών στην πλατφόρμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Messari, ο σωρευτικός όγκος tokenized μετοχών futures στην Bitget ανήλθε περίπου στα 18 δις. δολάρια έως τον Δεκέμβριο 2025, ενώ οι θεσμικοί επενδυτές αντιπροσώπευσαν το 82% του συνολικού όγκου συναλλαγών στην αγορά spot. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν μια σαφή διαρθρωτική στροφή προς την επαγγελματική και cross-asset συμμετοχή και εμπιστοσύνη προς την πλατφόρμα.

Οι tokenized μετοχές αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στο οικοσύστημα της Bitget ήδη από την εμφάνιση τους, τον Ιούλιο 2025. Τους τελευταίους μήνες, η συναλλακτική δραστηριότητα στη πλατφόρμα ενισχύθηκε σημαντικά. Μόνο τον Νοέμβριο, ο όγκος συναλλαγών futures ανήλθε στα 13.6 δισ. δολαρίων, ενώ κατά την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, ο όγκος spot συναλλαγών ξεπέρασε τα 88 εκατ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 73% του συνολικού όγκου tokenized μετοχών της Ondo. Η έντονη δραστηριότητα στην πλατφόρμα αντανακλά την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για on-chain πρόσβαση σε παραδοσιακές μετοχές χωρίς τους περιορισμούς της παραδοσιακής χρηματοπιστωτικής υποδομής.

Η νέα έκθεση τοποθετεί, επίσης, τις tokenized μετοχές ως βασικό παράγοντα του μοντέλου UEX της Bitget, το οποίο στοχεύει να φέρει κάτω από μία ενιαία πλατφόρμα τις κεντρικοποιημένες συναλλαγές spot και παραγώγων, την on-chain πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία και την εκτέλεση συναλλαγών με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης. Οι tokenized μετοχές στην Bitget πραγματοποιούνται σε 24/5 βάση, επιτρέποντας στους χρήστες, παγκοσμίως, να ανταποκρίνονται στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, στις μακροοικονομικές εξελίξεις και στην αυξημένη μεταβλητότητα που επικρατεί εκτός του παραδοσιακού ωραρίου της αγοράς των ΗΠΑ. Η Messari επισημαίνει ότι το 39,6% του όγκου συναλλαγών σε tokenized μετοχές προέρχεται από την Ανατολική Ασία, ενώ καταγράφεται αυξανόμενη συμμετοχή και από τη Λατινική Αμερική, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ευρώπη. Η γεωγραφική αυτή κατανομή ενισχύει τον ρόλο του tokenization στη ανακατανομή της παγκόσμιας ρευστότητας στις αγορές μετοχών.

«Η αγορά των tokenized μετοχών περνούν από το στάδιο του πειραματισμού στη διαμόρφωση μιας ουσιαστικής δομής της αγοράς», δήλωσε η Gracy Chen, CEO της Bitget. «Αυτό που παρατηρούμε στην Bitget αντανακλά μια βαθύτερη διαρθρωτική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές παγκοσμίως αποκτούν πρόσβαση σε παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία. Οι αγορές συνεχούς λειτουργίας, ο on-chain διακανονισμός και η ενοποιημένη εκτέλεση συναλλαγών μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων καθίστανται πλέον βασικές απαιτήσεις και όχι εξειδικευμένα χαρακτηριστικά».

Ταυτόχρονα, τα ευρήματα της Messari αναδεικνύουν την έντονη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων και σε κορυφαίες αμερικανικές μετοχές. Η Tesla ηγήθηκε με συνολικό σωρευτικό όγκο συναλλαγών άνω των 6,3 δισ. δολαρίων, ακολουθούμενη από τις Meta, MicroStrategy, Apple και Google, οι οποίες από κοινού ξεπέρασαν τα 6,6 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με την έκθεση, η αυξημένη ζήτηση αποδίδεται στη μεταβλητότητα που συνδέεται με εταιρικά αποτελέσματα, στη χρήση στρατηγικών μόχλευσης και στο αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον που επηρεάζονται από τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Πέραν των tokenized μετοχών, η έκθεση υπογραμμίζει τη συνολική ανάπτυξη της ευρύτερης αρχιτεκτονικής του UEX της Bitget. Από την έναρξη λειτουργίας του τον Απρίλιο 2025, το Bitget Onchain έχει καταγράψει σωρευτικό όγκο συναλλαγών που ξεπερνά τα 2,4 δισ. δολάρια, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να διαπραγματεύονται περιουσιακά στοιχεία στα δίκτυα Solana, BNB Chain, Ethereum, Base και Morph, χρησιμοποιώντας κεντρικά υπόλοιπα συναλλάγματος.

«Το μοντέλο UEX της Bitget αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η δομή των αγορών εξελίσσεται προς την ενοποίηση και όχι τον κατακερματισμό», δήλωσε ο Shale Ferdana, Research Analyst της Messari και Συντάκτης της έκθεσης. «Η κλίμακα της δραστηριότητας στις tokenized μετοχές, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη θεσμική συμμετοχή και την on-chain ενσωμάτωση, υποδηλώνει ότι οι ενοποιημένες πλατφόρμες επιλέγονται ολοένα και περισσότερο τόσο για ψηφιακά όσο και για παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία».

Η θεσμική συμμετοχή στην πλατφόρμα της Bitget αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα στη ραγδαία κλιμάκωση του μοντέλου UEX. Το ποσοστό των θεσμικών επενδυτών στον όγκο συναλλαγών spot της Bitget αυξήθηκε από 39,4% τον Ιανουάριο σε 82% έως τον Δεκέμβριο 2025, ενώ οι θεσμικοί market makers αντιπροσώπευσαν το 60% της δραστηριότητας στα futures. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε σε βαθύτερη ρευστότητα και στη βελτίωση της ποιότητας εκτέλεσης, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας της αγοράς.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μοντέλο UEX της Bitget αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη στροφή προς ενοποιημένες υποδομές συναλλαγών trading. Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τα tokenized real-world assets και η θεσμική ρευστότητα συνυπάρχουν πλέον σε ένα ενιαίο περιβάλλον εκτέλεσης, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο το παγκόσμιο κεφάλαιο αποκτά πρόσβαση στις αγορές.