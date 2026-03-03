Η πολιτική της κυβέρνησης για την αντιπλημμυρική προστασία χαρακτηρίζεται από τρία διαρθρωτικά ελλείμματα: Έλλειψη πρόβλεψης, έλλειψη διαλειτουργικότητας, και έλλειμμα λογοδοσίας και συνοχής, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εμπιστοσύνη για την πολιτική αλλαγή» πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του με την οποία έκλεισε η εκδήλωση «Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική - Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό», που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα πρότεινε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη. «Αυτό το συμβόλαιο σημαίνει βαθιά αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος. Είναι ένα συμβόλαιο που αποδεικνύει στην πράξη ότι πρέπει: Να επενδύσουμε στη διαφάνεια για να τελειώσουμε τις απευθείας αναθέσεις. Να επενδύσουμε στην αξιοκρατία αντί των "γαλάζιων" ρουσφετιών. Να επενδύσουμε στο σχέδιο αντί της εκάστοτε επικοινωνιακής διαχείρισης των ευθυνών μίας καταστροφής», τόνισε μεταξύ άλλων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ακόμα πως «η Πολιτική Προστασία δεν είναι μόνο ένα απλό ζήτημα προστασίας. Είναι ζήτημα Δημοκρατίας. Είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης», και κάλεσε τον κάθε πολίτη να εμπιστευθεί το ΠΑΣΟΚ για να γίνουν τα λόγια κυβερνητικό έργο.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική πρόληψης των φυσικών καταστροφών για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών απέναντι στην πραγματικότητα της Κλιματικής Κρίσης. «Δεν μπορούμε όμως να μιλήσουμε για την ασφάλεια στην Αττική, χωρίς να στρέψουμε το βλέμμα μας στον Έβρο. Εκεί, όπου αυτές τις μέρες, χιλιάδες στρέμματα βρίσκονται κάτω από το νερό, οικογένειες δοκιμάζονται ξανά, και καλλιέργειες χάνονται μέσα στη λάσπη. Χιλιάδες άνθρωποι βλέπουν μία πολύ δύσκολη καθημερινότητα» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε την κυβέρνηση, πως αντιμετωπίζει και την Πολιτική Προστασία ως πεδίο επικοινωνίας, καθώς, αντί να επενδύει συστηματικά στην πρόληψη, επιλέγει να παρεμβαίνει εκ των υστέρων με αποζημιώσεις, με έκτακτες ρυθμίσεις, με συγκεντρωτισμό. «Είχε την ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - τονίζω ιδιαίτερα το δεύτερο συνθετικό, γιατί είναι κρίσιμη λέξη και για την Ευρώπη και για την ανθεκτικότητα του μέλλοντος λόγω της κλιματικής κρίσης. Τι έκανε με αυτό τον πακτωλό χρημάτων;» αναρωτήθηκε και πρόσθεσε πως και η πολιτική της για την αντιπλημμυρική προστασία χαρακτηρίζεται από τρία διαρθρωτικά ελλείμματα: Έλλειψη πρόβλεψης, έλλειψη διαλειτουργικότητας, και έλλειμμα λογοδοσίας και συνοχής.

«Στην Αττική, όπου εκατοντάδες ρέματα έχουν αλλοιωθεί διαχρονικά από άναρχη δόμηση, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να συνεχίσουμε με αποσπασματικές παρεμβάσεις. Χρειάζεται ενιαίος σχεδιασμός. Χρειάζεται κεντρικός συντονισμός. Χρειάζεται σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος. Εμείς δεν μένουμε μόνο στην κριτική. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν περιγράφουμε μόνο το πρόβλημα. Καταθέτουμε ένα Ενιαίο Masterplan Αντιπλημμυρικής Προστασίας για ολόκληρη την Αττική. Ένα σχέδιο που αντιμετωπίζει το λεκανοπέδιο ως ενιαίο υδατικό σύστημα. Γιατί το νερό δεν γνωρίζει σύνορα δήμων και περιφερειών, ακόμη και χωρών. Οι αρμοδιότητες υπουργείων μπορεί να είναι πολλές και διαφορετικές, αλλά ο κόσμος θέλει λύσεις και προστασία».

Ειδικά για την Αττική, πρότεινε Ενιαίο Masterplan Αντιπλημμυρικής Προστασίας για ολόκληρη την περιφέρεια, με τέσσερις συγκεκριμένες, άμεσα εφαρμόσιμες παρεμβάσεις:

1. Ψηφιακή χαρτογράφηση με τεχνητή νοημοσύνη

2. Υποχρεωτική ενσωμάτωση των χαρτών κινδύνου στον πολεοδομικό σχεδιασμό

3. Εθνικό Ψηφιακό Μητρώο Ρεμάτων

4. Διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και σαφή ανάθεση ευθύνης για την πρόληψη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση.

«Για να γίνουν όλα αυτά πράξη, προτείνουμε την ίδρυση ενός Μητροπολιτικού Συντονιστικού Οργάνου Προστασίας από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, με άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε τέσσερις χωρικές ζώνες θωράκισης στην Αττική:

Πρώτη ζώνη: οι ορεινοί όγκοι. Πεντέλη, Υμηττός, Πάρνηθα. Αναδασώσεις, μικρά φράγματα ανάσχεσης, φυσικές λεκάνες συγκράτησης. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για να κρατήσουμε το νερό ψηλά.

Δεύτερη ζώνη: τα ρέματα. Από τον Κηφισό μέχρι το Μεγάλο Ρέμα και την Πικροδάφνη. Οριοθέτηση, καθαρισμός, αποκατάσταση φυσικών όχθεων. Δίνουμε χώρο στο νερό ώστε να σταθεροποιείται η ροή των ρεμάτων.

Τρίτη ζώνη: ο αστικός ιστός. Διαπερατά υλικά, πράσινες στέγες, μικρά πάρκα γειτονιάς που απορροφούν και φιλτράρουν το νερό. Η πόλη επιτέλους θα γίνει μέρος της λύσης, όχι μέρος του προβλήματος.

Τέταρτη ζώνη: το παράκτιο μέτωπο. Φάληρο, Ελληνικό, Λαύριο. Αποκατάσταση υγροτόπων και φυσικών ζωνών προστασίας απέναντι στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

«Υπάρχει και μία απλή, οικονομική αλήθεια, που και για αυτή είναι υπεύθυνη η σημερινή κυβέρνηση: Κάθε ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη, εξοικονομεί πολλαπλάσια σε μελλοντικές ζημιές και αποζημιώσεις», κατέληξε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης.