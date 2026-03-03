Η Ελλάδα οφείλει να μείνει προσηλωμένη στη διεθνή νομιμότητα, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok μετά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε μία αποτίμηση της ενημέρωσης που είχε μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό για την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και τις ευρύτερες επιπτώσεις τους, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει την ανάγκη για προσήλωση στο γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου και την ειρηνική επίλυση με διπλωματικά μέσα.

«Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντησή μου με τον πρωθυπουργό όπου ζήτησαν να ενημερωθώ για την προετοιμασία που κάνει η χώρα μας σε θέματα ασφάλειας και πιθανών γεωπολιτικών, οικονομικών και ενεργειακών επιπτώσεων λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Η χώρα μας ήταν και είναι παράγοντας σταθερότητας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

»Και γι' αυτό θέση μου είναι πως η στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειου, οφείλει να αποσκοπεί στην προστασία του ελληνισμού και ιδιαίτερα του κυπριακού ελληνισμού, λόγω της εγγύτητας στην εμπόλεμη ζώνη. Και πως δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν. Η Ελλάδα οφείλει να μείνει προσηλωμένη στη διεθνή νομιμότητα. Λαμβάνοντας ή υποστηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία που οδηγεί σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων» αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.