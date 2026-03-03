ο φεγγάρι έχει πάρει περίοπτη θέση στον καθαρό νυχτερινό ουρανό, προκαλώντας δέος και προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες για φωτογράφιση.

Η Πανσέληνος Μαρτίου 2026, γνωστή και ως «φεγγάρι του σκουληκιού», εντυπωσιάζει απόψε τον ουρανό, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με το λαμπερό και χαρακτηριστικό της φως. Η ονομασία προέρχεται από την εποχή της άνοιξης, όταν το έδαφος αρχίζει να ζεσταίνεται και εμφανίζονται τα πρώτα σκουλήκια, σύμβολο αναγέννησης της φύσης. Οι πρώτες φωτογραφίες έρχονται από την Αργολίδα και η ματιά καθηλώνεται από την λάμψη της Σελήνης. Το φεγγάρι έχει πάρει περίοπτη θέση στον καθαρό νυχτερινό ουρανό, προκαλώντας δέος και προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες για φωτογράφιση.

Το «Φεγγάρι του Σκουληκιού» στον νυχτερινό ουρανό του Μαρτίου

Η Πανσέληνος Μαρτίου ονομάστηκε από τους αυτόχθονες της Βορείου Αμερικής, «Φεγγάρι του Σκουληκιού» επειδή το μήνα αυτό εμφανίζονται τα σκουλήκια. Σύμφωνα με το The Old Farmers’ Almanac, το οποίο άρχισε να δημοσιεύει για πρώτη φορά ονόματα για πανσέληνους τη δεκαετία του 1930, η πανσέληνος τον Μάρτιο ονομάστηκε Πανσέληνος του Σκουληκιού. Για πολλά χρόνια, πιστεύαμε ότι αυτό το όνομα αναφέρεται στους γαιοσκώληκες που εμφανίζονται καθώς το έδαφος θερμαίνεται την άνοιξη. Αυτό προσκαλεί κοκκινολαίμηδες και άλλα πουλιά να φάνε, ένα σημάδι του ερχομού της άνοιξης! Ωστόσο, περισσότερες έρευνες αποκάλυψαν μια άλλη εξήγηση. Στη δεκαετία του 1760, ο καπετάνιος Jonathan Carver επισκέφτηκε τις Naudowessie (Dakota) και άλλες φυλές ιθαγενών της Αμερικής και έγραψε ότι το όνομα Φεγγάρι του Σκουληκιού αναφέρεται σε ένα διαφορετικό είδος σκουληκιού, τις προνύμφες των σκαθαριών, που αρχίζουν να βγαίνουν από τον ξεπαγωμένο φλοιό των δέντρων που αποτέλεσε χειμερινό καταφύγιο για αυτές.

Άλλα ονόματα που έδωσαν οι ιθαγενείς στην Πανσέληνο Μαρτίου:

Το «Φεγγάρι της Ζάχαρης» (φυλή Ojibwe) σηματοδοτεί την εποχή του χρόνου κατά την οποία αρχίζει να ρέει ο χυμός των ζαχαροφάγων.

Το «Φεγγάρι του Δυνατού Ανέμου» (φυλή Pueblo), αναφέρεται στις μέρες των ισχυρούς ανέμων, που έρχονται αυτή την εποχή του χρόνου.

Το «Φεγγάρι των Πονεμένων Ματιών» (φυλές Dakota, Lakota, Assiniboine) περιγράφει τις εκτυφλωτικές ακτίνες του ηλιακού φωτός που αντανακλούν στο χιόνι που λιώνει, καθώς έρχεται το τέλος του χειμώνα.

Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες της Πανσελήνου του Μαρτίου

Γιατί δεν είδαμε στην Ελλάδα το «ματωμένο» Φεγγάρι της σημερινής ολικής έκλειψης

Το σημερινό φεγγάρι είναι και «ματωμένο» καθώς η Πανσέληνος συνοδεύτηκε από Ολική Έκλειψη Σελήνης που δυστυχώς δεν έγινε ορατή από την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια μιας ολικής σεληνιακής έκλειψης, η Γη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, με αποτέλεσμα η σκιά της να καλύπτει πλήρως τον σεληνιακό δίσκο. Η Σελήνη δεν εξαφανίζεται, αλλά αποκτά ένα χαρακτηριστικό κοκκινωπό χρώμα. Αυτό συμβαίνει επειδή το ηλιακό φως διαθλάται μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης τα μπλε μήκη κύματος διασκορπίζονται, ενώ το κόκκινο φως φτάνει στη Σελήνη, χαρίζοντάς της τη «ματωμένη» όψη.

Όπως εξηγούν οι επιστημονικοί συνεργάτες από το Κέντρο Επισκεπτών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Δρ Ελένη Βαρδουλάκη και Δρ Χρήστος Παπαδημητρίου η σημερινή έκλειψη πραγματοποιήθηκε σε χρονική στιγμή κατά την οποία, για τη χώρα μας, η Σελήνη βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα. Επιπλέον, το φαινόμενο εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας στην Ελλάδα, καθιστώντας αδύνατη την παρατήρησή του. Αντίθετα, η έκλειψη έγινε ορατή από περιοχές της Αμερικής, του Ειρηνικού και τμημάτων της Ασίας και της Ωκεανίας, όπου επικρατούσε αντίστοιχα νύχτα.

