Ο Rikki μίλησε για τη συμμετοχή του στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», μίλησε το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου ο Rikki που συμμετείχε στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Agapi».

Ο νεαρός ερμηνευτής, μίλησε για την εμπειρία του στη σκηνή του Sing for Greece, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως υποστήριζε τον Good Job Nicky, πως τον ξάφνιασε η βαθμολογία των επιτροπών για το τραγούδι του Akyla και πως η διαδικασία τον επηρέασε ψυχολογικά.

Όπως εξήγησε, το «Ferto», είχε κερδίσει από την αρχή την προσοχή του κοινού, επομένως θεώρησε δίκαιο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του κοινού.

Αρχικά, μιλώντας για την εμπειρία του στον εθνικό τελικό, ο Rikki τόνισε: «Βάζω θετικό πρόσημο γενικά στη φετινή εμπειρία της Eurovision με μικρές απογοητεύσεις, όπως το ότι δεν περάσαμε στον τελικό. Ήμουν και λίγο κρυωμένος, οπότε δεν μπόρεσα να δώσω το 100%».

«Στεναχωρήθηκα που δεν προκρίθηκα στον τελικό. Την ημέρα που ήταν ο ημιτελικός όλοι μου είπαν ότι με είδαν να σπάει η καρδιά μου. Θέλω να ξαναπάρω μέρος στο Sing for Greece. Δεν θέλω να βιαστώ όπως βιάστηκα φέτος».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τον Akyla και τις αποφάσεις του κοινού αλλά και των δύο κριτικών επιτροπών, ο νεαρός καλλιτέχνης δήλωσε: «Το ‘φερε. Μου έκανε εντύπωση που πήρε τα δωδεκάρια από τις δύο επιτροπές. Η απόφαση του κοινού μου φάνηκε απόλυτα λογική. Όλοι τραγουδάνε «Ferto» γύρω μας και είναι και πολύ έξυπνο κομμάτι», και συνέχισε:

«Εγώ ήμουν με τον Νικόλα, ήμουν team Νικόλας, γιατί τον συμπαθώ πολύ τον Good Job Nicky. Εγώ περίμενα ότι οι επιτροπές θα ψήφιζαν διαφορετικά ή του Νικόλα ή της Marseaux ή της Evangelia. Από την ελληνική επιτροπή, επίσης, περίμενα άλλα, γιατί θεωρούσα πως ήταν λίγο πιο παλιομοδίτες. Δηλαδή, ξέρεις, χωρίς παρεξήγηση, η ελληνική επιτροπή αγαπάει αυτά που αγαπάει. Και απέδειξε φέτος ότι όχι, είναι κι αυτή έτοιμη να πάει μπροστά με τον Akyla».

Κλείνοντας, παραχώρησε τη δική του πρόβλεψη σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα στη σκηνή της Eurovision το Μάιο στη Βιέννη, εξηγώντας πως το τραγούδι του Βελγίου θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό αντίπαλο της ελληνικής αποστολής: «Θέλω να πιστεύω ότι θα μας φέρει τη νίκη, αν και άκουσα το τραγούδι του Βελγίου και φοβήθηκα λίγο, γιατί είναι πολύ έξυπνο και καλοφτιαγμένο τραγούδι. Αλλά παρόλα αυτά, συνήθως τα αστεία τραγούδια πηγαίνουν top 5, οπότε πάμε. Επηρεάστηκα ψυχολογικά όλο αυτό το διάστημα που ήταν φαβορί ο Akylas αλλά μου φάνηκε απόλυτα λογικό. Το τραγούδι ήταν στ’ αλήθεια διαφορετικό, φρέσκο, ενδιαφέρον».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgsyeoarn5uh?integrationId=40599y14juihe6ly}