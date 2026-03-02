Η αναλυτική βαθμολογία από την ψηφοφορία του εθνικό τελικού. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν επίσημα από το Eurovision GR και ο Akylas ξεχώρισε με μεγάλη διαφορά.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα του televoting των δύο ημιτελικών και του εθνικού τελικού του Sing for Greece που πραγματοποιήθηκαν στις 11, 13 και 15 Φεβρουαρίου και ανέδειξαν τον Akyla ως τον εκπρόσωπο της χώρα για τη Eurovision 2026.

Ειδικότερα, μέσα από την εκπομπή Eurovision GR η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαμίχος, ανακοίνωσαν τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορία για τους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος, για πρώτη φορά, έλληνες του εξωτερικού είχαν την ευκαιρία να χαρίσουν την θετική τους ψήφο στο τραγούδι που ξεχώρισαν, ενώ η διαδικασία πραγματοποιήθηκε τόσο online – όσο και μέσω SMS.

Στον Α’ Ημιτελικό, καταμετρήθηκαν συνολικά 39.395 ψήφοι, ενώ από τους 14 συμμετέχοντες, ξεχώρισε ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» και 13.714 θετικές ψήφους. Τον ακολούθησε η Marseaux και το «Χάνομαι» με 4.329 ψήφους και την πρώτη τριάδα ολοκλήρωσε ο Stylianos με το «You & I».

Αντίστοιχα, στον Β’ Ημιτελικό καταμετρήθηκαν 31.845 ψήφοι. Ο Good Job Nicky με το τραγούδι «Dark side of the Moon» κατάφερε να συγκεντρώσει συνολικά 7.670 ψήφους κατακτώντας την κορυφή. Δεύτερος στην κατάταξη ήρθε ο D3lta με το «Mad About It», συγκεντρώνοντας 5.461 ψήφους και την τριάδα «έκλεισε» ο ZAF με το «Αστείο» και 3.096 ψήφους.

Στον μεγάλο τελικό της σκηνής του Sing for Greece νικητής αναδείχθηκε ο Akylas με 59.834 θετικές ψήφους ενώ τον ακολούθησε ο Good Job Nicky με 26.955 ψήφους.

Όπως ανέφεραν οι δύο παρουσιαστές του Eurovision GR, στον τελικό καταμετρήθηκαν συνολικά 162.272 ψήφοι από 62 χώρες, με την Ελλάδα, την Αμερική, την Αγγλία και την Κύπρο να ξεχωρίζουν.

