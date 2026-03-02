Η Μαρίνα Σπανού που συμμετείχε στην κριτική επιτροπή της Eurovision και μίλησε για τον Akyla και το τραγούδι «Ferto».

Στην ελληνική κριτική επιτροπή του Sing for Greece συμμετείχε η Μαρίνα Σπανού το βραδύ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου και αναδείχθηκε ο Akylas ως ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για την Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί το Μάιο στη Βιέννη.

Το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου η νεαρή καλλιτέχνιδα, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star», κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στη βραδιά εστιάζοντας τόσο στη συμμετοχή της στην επιτροπή, όσο και στον Akyla.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που πάει ο Ακύλας στη Eurovision, είναι ένα καταπληκτικό παιδί και πιστεύω ότι θα σκίσει. Δεν ήξερα τι θα αποφασίσει ο κόσμος, αλλά σίγουρα το «Ferto» ήταν από τα τραγούδια που είχα ξεχωρίσει στο Sing for Greece».

Και συνέχισε για να εξηγήσει το λόγο που η ελληνική επιτροπή χάρισε τους 12 βαθμούς στον 27χρονο καλλιτέχνη: «Σαν κριτική επιτροπή δώσαμε το 12άρι στον Ακύλα γιατί είδαμε τη χαρά και το πάθος του. Η πρόταση για την κριτική επιτροπή ήρθε μέσα από ένα τυχαίο τηλέφωνο και αιφνιδιάστηκα. Παρόλο που δεν έχω καμία σχέση με τη Eurovision, είναι ευχάριστο που δίνονται τέτοια βήματα σε νέους καλλιτέχνες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgs5lnv3fdqh?integrationId=40599y14juihe6ly}