Το «Ferto» ταρακούνησε τη Σερβία, καθώς ο Akylas βρέθηκε χθες Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στον εθνικό τελικό της χώρας για τη Eurovision 2026, ερμηνεύοντας ζωντανά το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό.

Ο Akylas εμφανίστηκε ως special guest στον Τελικό του show «Pesma za Evroviziju 2026» του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTS, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 και παρουσίασε το τραγούδι «Ferto» μεταφέροντας την ενέργεια και τον σύγχρονο ήχο της ελληνικής συμμετοχής στο σερβικό και διεθνές κοινό.

Και στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Σερβία, ο Akylas πραγματοποίησε πολλές εμφανίσεις σε ΜΜΕ της χώρας, μιλώντας για το «Ferto» και την ελληνική συμμετοχή στον δημοφιλέστερο διαγωνισμό τραγουδιού.

Ο Akylas συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία του για τη μεγάλη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με πάθος, δημιουργικότητα και σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν η συνάντηση του Akyla με τον εμβληματικό καλλιτέχνη και θρύλο της Eurovision Zeljko Joksimovic, ο οποίος αποκάλυψε ότι αγαπάει ιδιαίτερα το τραγούδι «Ferto» και στηρίζει την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision.

Επίσης, έκανε ένα συμβολικό δώρο στον Akyla, λέγοντας, με χιούμορ, ότι του έχει δώσει το προσωνύμιο «Akyla Fertovic». Από την πλευρά του, ο Akylas, σε εκτενή συνέντευξη που έδωσε στο σερβικό κανάλι K1 Television, μίλησε για τη συνάντηση, αναφέροντας ότι ο Joksimovic τού έδωσε χρήσιμες συμβουλές και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.