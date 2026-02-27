Η Μαρία Ηλιάκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» παραχώρησε δηλώσεις η Μαρία Ηλιάκη, όπου και μίλησε για την συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή του Sing for Greece, αλλά και τη συνεργασία της με τον Κρατερό Κατσούλη.

Σε ό,τι αφορά την συνεργασία της με τον συμπαρουσιαστή της στον τηλεοπτικό σταθμό της ΕΡΤ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η συνεργασία με τον Κρατερό είναι φανταστική. Τίποτα, κανένα πρόβλημα. Ο καθένας είναι σε έναν ωραίο δικό του κόσμο και αυτό είναι νομίζω η όποια επιτυχία της μεταξύ μας σχέσης», ενώ στην συνέχεια αποκάλυψε πως δεν έχει πραγματοποιηθεί συζήτηση σχετικά την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Μαρία Ηλιάκη: Πώς απάντησε στις κριτικές για την παρουσία της στον εθνικό τελικό της Eurovision

Σε δεύτερο χρόνο, απάντησε στα ερωτήματα της δημοσιογράφου για την κριτική που της ασκήθηκε και τη συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή του εθνικού τελικού της Eurovision. Μάλιστα, σχολίασε πως η Κατερίνα Καινούργιου ήταν από τα λίγα πρόσωπα που την υπερασπίστηκαν: «Το κορίτσι μου με υποστήριξε για το Sing for Greece! Σε αγαπώ. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Γιατί το βρήκα και λίγο υπερβολικό όλο αυτό. Ο καθένας είπε αυτό που πίστευε, με ωραίο ή μη ωραίο τρόπο, η ζωή συνεχίζεται, ξέρεις… Κοίτα τι ωραία μέρα έχει έξω. Νομίζω κάθε χρόνο έτσι ήταν. Άκου, μην ψάχνεις να βρεις άκρη… Αν κάποιος δεν συμφωνεί με κάτι δεν μπορώ εγώ να του αλλάξω γνώμη. Εγώ πάντως πέρασα πάρα πολύ ωραία, τη χάρηκα πολύ τη βραδιά».

Τέλος, μίλησε για την φετινή της παρουσία στο κρατικό κανάλι της ΕΡΤ, οπότε και εξήγησε ότι όπου και να βρίσκεται, σκοπός της είναι να είναι ο εαυτός της σε κάθε της συνεργασία: «Θεωρώ ότι όπου και να είμαι… νομίζω ότι είμαι ίδια. Δηλαδή, την ίδια δουλειά που έκανα στα ιδιωτικά κανάλια κάνω. Δεν έχει αλλάξει κάτι μέσα μου. Θέλω να πω ότι ίδια είμαι. Απλά στην ΕΡΤ κάνουμε φέτος αυτή την εκπομπή, αυτή την ώρα, με αυτό το περιεχόμενο, που εμένα μου αρέσει, μου ταιριάζει, το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Τώρα, ξέρεις, κάποια πράγματα από αυτά που ακούγονται… κάπως μου κάνουν λίγο περίεργα στα αυτιά μου. Τα νούμερα τηλεθέασης τα κοιτάω κάθε πρωί. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι αυτή η εκπομπή έχει μία ανοδική τάση από τη μέρα που ξεκίνησε και για μένα αυτό είναι το στοίχημα φέτος».

