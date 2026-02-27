Όσα αποκάλυψε ο Ορφέας Αυγουστίδης για την οικογένειά του, την επιθυμία του να αποκτήσει ένα δεύτερο παιδί και για την επαγγελματική του ζωή.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» παραχώρησε συνέντευξη ο Ορφέας Αυγουστίδης, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός, αρχικά μίλησε για την παράσταση που πρωταγωνιστεί και τον ρόλο του, κάνοντας σαφές πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερο κείμενο.

Παράλληλα, μίλησε για την προσωπική του ζωή και την τροπή που έχει πάρει πλέον, αφού ο γιος του, Αχιλλέας, είναι πέντε ετών και μπορεί να αντιλαμβάνεται καλύτερα τις συνθήκες γύρω του.

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, ο Ορφέας Αυγουστίδης δεν έκρυψε την επιθυμία του να αποκτήσει και δεύτερο παιδί.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για το αν ο γιος του τον παρακολουθεί στην τηλεόραση, ο ηθοποιός εξήγησε: «Στο δικό μας σπίτι δεν παίζει η τηλεόραση. Δηλαδή θα παίξει ραδιόφωνο, μουσική ή αυτά που ακούει ο Αχιλλέας γιατί του αρέσει πολύ η μουσική… τέτοια πράγματα. Στα Φαντάσματα με είδε. Τις προάλλες μου λέει «Πού πας πάλι;». Του λέω «Πάω για δουλειά». Μου λέει: «Στο θέατρο ή στο γύρισμα;». Του λέω «το γύρισμα». «Θα πέσει πάλι κανένα μπαούλο στο κεφάλι σου;», μου λέει».

Και στην συνέχεια τόνισε: «Είμαι έτοιμος για ένα δεύτερο παιδί, δεν έχει να κάνει με μας πια. Τα πράγματα δεν είναι 100% στο χέρι σου σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Θα μας έκανε χαρούμενους και νομίζω και τον Αχιλλέα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgpn4xt54nht?integrationId=40599y14juihe6ly}