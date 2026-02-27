Όσα θα δούμε σήμερα στο 37ο επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι». Απόψε στις 22:00 στον Alpha!
Η Μελισσάνθη απομακρύνει τον Άγγελο, η Ιουλία δέχεται μία ευχάριστη έκπληξη, η Ασπασία νιώθει αμηχανία με την επίσκεψη του Σταύρου, η Πολυξένη παραδίδεται στον Ηλία και η Μαγδαληνή δίνει προτεραιότητα στις σπουδές της.
Η αιφνιδιαστική άφιξη του Σταύρου στη Ρόδο φέρνει την Ασπασία σε αμηχανία, ειδικά όταν ο Στέλιος γίνεται μάρτυρας της επανασύνδεσής τους.
Η ένταση συνεχίζεται όταν ο Μίμης τη φέρνει προ των ευθυνών της για την αποχώρηση του Νέλου, ενώ ο Σταύρος αρχίζει να αμφιβάλλει για τη συνεργασία τους.
Στη Ρόδο, η Ιουλία προσπαθεί να καταλάβει πώς δηλητηριάστηκε ο Φωκάς, την ώρα που η ασυνήθιστα πρόθυμη στάση της Ευανθίας γεννά ερωτήματα. Η
Μελισσάνθη αποστασιοποιείται όταν ο Άγγελος της δηλώνει τον έρωτά του δείχνοντας πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα συναισθήματά του.
Η Μαγδαληνή δίνει απόλυτη προτεραιότητα στις σπουδές της, καθώς οι απαιτήσεις μεγαλώνουν. Η Πολυξένη δυσκολεύεται στις πρόβες του νέου ρόλου, με την Πελαγία να της επισημαίνει ότι ο Ηλίας την αποσπά από τη δουλειά.
O Μίμης κατηγορεί την Ασπασία για την αποχώρηση του Νέλου
Ο Στάθης και η Μάρθα παντρεύονται
Η Νίτσα αποκαλύπτει το μυστικό της Γιασεμής
