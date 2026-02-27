Sneak peeks από το σημερινό επεισόδιο «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Όσα θα δούμε σήμερα στο 37ο επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι». Απόψε στις 22:00 στον Alpha!

Η Μελισσάνθη απομακρύνει τον Άγγελο, η Ιουλία δέχεται μία ευχάριστη έκπληξη, η Ασπασία νιώθει αμηχανία με την επίσκεψη του Σταύρου, η Πολυξένη παραδίδεται στον Ηλία και η Μαγδαληνή δίνει προτεραιότητα στις σπουδές της.

Η αιφνιδιαστική άφιξη του Σταύρου στη Ρόδο φέρνει την Ασπασία σε αμηχανία, ειδικά όταν ο Στέλιος γίνεται μάρτυρας της επανασύνδεσής τους.

Η ένταση συνεχίζεται όταν ο Μίμης τη φέρνει προ των ευθυνών της για την αποχώρηση του Νέλου, ενώ ο Σταύρος αρχίζει να αμφιβάλλει για τη συνεργασία τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=fm15UPzBtXY}

Στη Ρόδο, η Ιουλία προσπαθεί να καταλάβει πώς δηλητηριάστηκε ο Φωκάς, την ώρα που η ασυνήθιστα πρόθυμη στάση της Ευανθίας γεννά ερωτήματα. Η

Μελισσάνθη αποστασιοποιείται όταν ο Άγγελος της δηλώνει τον έρωτά του δείχνοντας πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα συναισθήματά του.

Η Μαγδαληνή δίνει απόλυτη προτεραιότητα στις σπουδές της, καθώς οι απαιτήσεις μεγαλώνουν. Η Πολυξένη δυσκολεύεται στις πρόβες του νέου ρόλου, με την Πελαγία να της επισημαίνει ότι ο Ηλίας την αποσπά από τη δουλειά.

O Μίμης κατηγορεί την Ασπασία για την αποχώρηση του Νέλου

{https://www.youtube.com/watch?v=MolsTDFkTqk}

Ο Στάθης και η Μάρθα παντρεύονται

{https://www.youtube.com/watch?v=mu_cZ1fO8Ps}

Η Νίτσα αποκαλύπτει το μυστικό της Γιασεμής

{https://www.youtube.com/watch?v=YMIA_xCxSIo}