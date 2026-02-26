Αποσπάσματα από το νέο επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ». Απόψε στις 21:00 στον Alpha.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Όσα θα δούμε στο 9ο επεισόδιο της σειράς.

Τα «τρία μπαμπαδάκια» έρχονται απόψε στις 21:00 στον Alpha, με μπερδεμένα αισθηματικά ζητήματα και τη δίκη για την κηδεμονία του μικρού Στέλιου να πλησιάζει.

Ο Ηρακλής κι η Τζένη καλούν όλους τους φίλους στην καντίνα για να συνεννοηθούν για τις ένορκες καταθέσεις για το δικαστήριο με το οποίο ο Ηρακλής ελπίζει να πάρει πίσω τον Στέλιο.

Όμως η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά ηλεκτρισμένη, καθώς ο Δημήτρης κι Ελένη μαλώνουν όταν εκείνος χαρακτηρίζει το φιλί τους αστείο και η Ελένη λέει ότι καλύτερα να μην ξαναγίνει ποτέ.

O Νίκος αποφεύγει τη Βιργινία που θέλει να μιλήσουν για το φιλί τους, μια και η ξαφνική έφοδος των γονιών του, κλονίζει την απόφαση του να χωρίσει με τη Στέλλα για να διεκδικήσει τη Βιργινία.

O Πανούλης γίνεται έξαλλος όταν μαθαίνει ότι ο Ηρακλής κι η Τζένη δε θέλουν να καταθέσει στο δικαστήριο.

{https://www.youtube.com/watch?v=Sj9yf87M6SI}

Παράλληλα, στο σπίτι του Νίκου, η Στέλλα ζει τα μαρτύρια του Ταντάλου με την «πεθερά» της την Ερατώ, που είναι αποφασισμένη να τεστάρει τη Στέλλα για να δει αν είναι καλή για το γιο της.

Πόσα βλέπει η πεθερά και ποιες καινούριες αλήθειες θα βγουν στην επιφάνεια από την επίσκεψη της Ερατούς στο σπίτι του Νίκου και της Στέλλας;

Θα καταφέρουν ο Δημήτρης κι η Ελένη να ξεπεράσουν εγωισμούς και άμυνες και να συζητήσουν ώριμα για τα δυνατά συναισθήματα που έχουν ο ένας για τον άλλον;

{https://www.youtube.com/watch?v=QKEsFcMsydw}

Γιατί τα παιδάκια απ’ το νηπιαγωγείο φωνάζουν τη Βιργινία «Κρουέλα Ντε Βιλ» και ποιοι απ’ την παρέα το ήξεραν και της το κρύβανε;

Θα καταφέρουν η Τζένη κι ο Ηρακλής να βγάλουν άκρη με τις ένορκες καταθέσεις με τους τρελούς μάρτυρες που έχουν μπλέξει;

{https://www.youtube.com/watch?v=tQWuXuas6mI}

Θα εξομολογηθούν ο Νίκος κι η Βιργινία ότι είναι ακόμα ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον ή θα συνεχίσουν να τρώγονται σαν το σκύλο με τη γάτα;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ!».