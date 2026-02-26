Απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο MasterChef. Έρχονται εντάσεις στην μπλε μπριγάδα.

Η Κόκκινη Μπριγάδα ήταν η νικήτρια στη χθεσινή (Τετάρτη 25/2) Ομαδική Δοκιμασία του MasterChef 10.

Απόψε, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, τα μέλη της ηττημένης Μπλε μπριγάδας προσπαθούν στο συμβούλιο να καταλάβουν τα λάθη και τις παραλείψεις τους, που οδήγησαν τους καλεσμένους να δώσουν τη θετική τους ψήφο στους αντιπάλους τους. Ο αρχηγός της Μπλε μπριγάδας, Γιώργος Αχλαδιώτης, καλείται, για μια ακόμα φορά, να λάβει κρίσιμες αποφάσεις, που θα επηρεάσουν σημαντικά τις ισορροπίες.

Οι υποψήφιοι προς αποχώρηση θα πρέπει να αποδείξουν πόσο επιθυμούν να παραμείνουν στον διαγωνισμό και πόσο πολύ θέλουν να κάνουν ένα βήμα ακόμα πιο κοντά προς τον τελικό τους στόχο: το τρόπαιο, τον τίτλο και το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους sushi chefs της Ελλάδας, με διεθνή πορεία και βαθιά γνώση της ιαπωνικής κουζίνας, ο Τόνυ Βρατσάνος.

Οι υποψήφιοι καλούνται να ακολουθήσουν πιστά τη συνταγή για το πιάτο αντιγραφής, επιδεικνύοντας υπομονή, απόλυτη συγκέντρωση και άριστη διαχείριση του χρόνου τους, προκειμένου να φέρουν εις πέρας τις πολύπλοκες παρασκευές και να ολοκληρώσουν το πιάτο τους.

Επιλογές, όπως η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων τους και η αγνόηση της συνταγής, ίσως και να αποβούν μοιραίες. Για ακόμη μια φορά ο εξώστης παίζει καταλυτικό ρόλο για εκείνους που «μάχονται» στην αρένα της κουζίνας του MasterChef 10.

Ποιος ή ποια, στο τέλος της βραδιάς, δεν θα επιστρέψει στο σπίτι του MasterChef 10;