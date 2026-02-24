Απόψε, η κόκκινη μπριγάδα του MasterChef 10, έρχεται αντιμέτωπη με το τεστ δημιουργικότητας.

Η ήττα της Κόκκινης μπριγάδας, στην Ομαδική Δοκιμασία της προηγούμενης εβδομάδας, έφερε εξελίξεις και αλλαγές. Ο Πάνος Τελάλης παραιτήθηκε από τη θέση του αρχηγού και νέος αρχηγός της μπριγάδας είναι πλέον ο Τάσος Παυλίδης. Ο Γιώργος Πασαδάκης ήταν εκείνος που αποχώρησε από το MasterChef 10.

Απόψε, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στην κουζίνα του MasterChef 10 βρίσκονται δώδεκα μέλη της Κόκκινης μπριγάδας, μετά και τη δεύτερη απώλεια που υπέστησαν. Οι διαγωνιζόμενοι ετοιμάζονται να μαγειρέψουν και πάλι στη δοκιμασία του Τεστ Δημιουργικότητας, σε μια εβδομάδα που θα είναι ένα γαστρονομικό ταξίδι αφιερωμένο στις κουζίνες όλου του κόσμου.

Τα μέλη της Κόκκινης μπριγάδας καλούνται να συνδυάσουν τα έξι βασικά υλικά της δοκιμασίας με τέσσερις τεχνικές, που προέρχονται από διαφορετικές κουζίνες.

Sushi, tacos, wok και deep fry, σε μια δοκιμασία που ένα μεγάλο μέρος της θα κριθεί από τον παράγοντα τύχη και τις «μαγειρικές ζαριές» που θα φέρουν οι διαγωνιζόμενοι, πριν ξεκινήσει η δοκιμασία.

Ο νέος αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας, Τάσος Παυλίδης, θα ορίσει τα ζευγάρια των μονομαχιών. Οι νικητές των μονομαχιών θα είναι ασφαλείς. Αντίθετα, οι ηττημένοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αποχώρησης. Στο τέλος της βραδιάς από τους ηττημένους θα προκύψουν οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση. Εκείνος ή εκείνη που θα παρουσιάσει την καλύτερη προσπάθεια θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ!

{https://www.youtube.com/watch?v=4EQX9VfHtpg}

Ο αποψινός καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, στην κουζίνα του MasterChef 10, κατάγεται από τις Φιλιππίνες και επέλεξε να κάνει την Ελλάδα τη νέα του πατρίδα! Γνωρίζει πολύ καλά πως νιώθουν και πως καρδιοχτυπούν οι διαγωνιζόμενοι, αφού κάποτε βρισκόταν στη θέση τους.

Κατάφερε να ξεχωρίσει στον διαγωνισμό για την πειθαρχία, τη συνέπεια, αλλά και το χαμόγελό του, κατακτώντας την 4η θέση στο MasterChef 4, κι αυτός δεν είναι άλλος από τον John Levi Reano!

Πώς θα εξελιχθεί η δοκιμασία και ποιοι θα είναι, στο τέλος της βραδιάς, οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;