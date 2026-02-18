ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Σωτήρη Κοντιζά στο MasterChef.

Το βράδυ της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, οι δύο μπριγάδες του MasterChef 10, έρχονται αντιμέτωπες με μία ακόμη απαιτητική ομαδική δοκιμασίας και σήμερα μαγειρεύουν για τους εκπρόσωπους από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Πριν από όλα ωστόσο, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υποδέχτηκαν και πάλι τον Σωτήρη Κοντιζά, ο οποίος στα τελευταία επεισόδια απουσίαζε.

Συγκεκριμένα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, έσπευσε να εξηγήσει το λόγο της απουσίας τους, καθώς μέχρι τώρα τόσο το κοινό – όσο και οι παίχτες δεν γνώριζαν την αιτία.

Χρησιμοποιώντας την αίσθηση του χιούμορ του, αλλά και με υπερηφάνεια ο κριτής, ανακοίνωσε πως ο Σωτήρης Κοντιζάς, έλειπε σε ταξίδι στη Ιαπωνία αφού η πρεσβεία τον τίμησε με έναν ιδιαίτερο τίτλο:

«Να καλώς ορίζουμε πίσω τον κριτή για εσάς, φίλο και αδερφό για εμάς, Σωτήρη Κοντιζά… Αρχικά σας έλειψε; Σας έλειψε πολύ; Ήταν το MasterChef ίδιο χωρίς το Σωτήρη; Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε το λόγο που ο Σωτήρης απουσίαζε αυτό το διάστημα. Ο λόγος είναι ιδιαίτερα σοβαρός και τιμητικός. Ο Σωτήρης βρισκόταν στην Ιαπωνία και αυτό γιατί… Γιατί, το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας τον όρισε Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως για την Ιαπωνική Γαστρονομία. Ο πρώτος Έλληνας «hafu»… Για εμάς από εδώ είναι ιδιαίτερα τιμητικό, γιατί ο Σωτήρης είναι ο πρώτος Έλληνας που η πρεσβεία του δίνει έναν τέτοιο τίτλο».

