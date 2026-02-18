Ο Παναθηναϊκός δεν χαρίστηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ, επικρατώντας με σκορ 101-71 στον τελευταίο προημιτελικό του Allwyn Final 8.
Οι «πράσινοι», οι οποίοι προσπαθούν να ξεχάσουν την ήττα-σοκ από τον Κολοσσό Ρόδου, είδαν τον Ρισόν Χολμς να κυριαρχεί στην αντίπαλη ρακέτα, ενώ ντεμπούτο πραγματοποίησε ο Χέιζ-Ντέιβις με 16 πόντους σε 16 λεπτά. Από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρέθηκε από νωρίς να κυνηγάει στο σκορ, ξεχώρισε ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος σκόραρε τους 16 από τους 32 πόντους της ομάδας του στο ημίχρονο.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgib5nyv8hf5?integrationId=40599y14juihe6ly}
Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού, τα ημιτελικά του Allwyn Final 8 διαμορφώνονται ως εξής:
- Ολυμπιακός-Μαρούσι (19/2, 17:00)
- Ηρακλής-Παναθηναϊκός (19/2, 20:00)
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgic7d48eq2x?integrationId=40599y14juihe6ly}
Τα δεκάλεπτα του αγώνα: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71