Ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε την τετράδα του Allwyn Final 8.

Ο Παναθηναϊκός δεν χαρίστηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ, επικρατώντας με σκορ 101-71 στον τελευταίο προημιτελικό του Allwyn Final 8.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι προσπαθούν να ξεχάσουν την ήττα-σοκ από τον Κολοσσό Ρόδου, είδαν τον Ρισόν Χολμς να κυριαρχεί στην αντίπαλη ρακέτα, ενώ ντεμπούτο πραγματοποίησε ο Χέιζ-Ντέιβις με 16 πόντους σε 16 λεπτά. Από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρέθηκε από νωρίς να κυνηγάει στο σκορ, ξεχώρισε ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος σκόραρε τους 16 από τους 32 πόντους της ομάδας του στο ημίχρονο.

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού, τα ημιτελικά του Allwyn Final 8 διαμορφώνονται ως εξής:

Ολυμπιακός-Μαρούσι (19/2, 17:00)

Ηρακλής-Παναθηναϊκός (19/2, 20:00)

Τα δεκάλεπτα του αγώνα: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71