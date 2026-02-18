Ο Ηρακλής είναι η τρίτη ομάδα που προκρίνεται στα ημιτελικά του Allwyn Final 8.

Ο Ηρακλής επικράτησε «χωρίς να ιδρώσει» της Μυκόνου με σκορ 93-65 για τον τρίτο προημιτελικό του Allwyn Final 8.

Ο «Γηραιός» μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο έχτισε διψήφια διαφορά, την οποία κράτησε καθ΄όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Για τον Ηρακλή πρωταγωνίστησαν στο σκοράρισμα οι Τσιακμάς και Φάντερμπεκ. Μοναδικός διασωθέντας από την Μύκονο ήταν ο Καλίντ Μουρ, καθώς ήταν απελπιστικά μόνος στο σκοράρισμα.

Αντίπαλος του Ηρακλή στα ημιτελικά θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 30-14, 54-29, 75-47, 93-65

