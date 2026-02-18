Η δημοσίευση που έκανε η Χρήστος Δάντης μετά από το χειρουργείο στο χέρι.

Την πρώτη του ανάρτηση μετά από το έκτακτο χειρουργείο στο χέρι πραγματοποίησε ο Χρήστος Δάντης, το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες υποβλήθηκε εσπευσμένα σε επέμβαση ύστερα από ατύχημα, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους δύο φωτογραφίες, μέσα από την κλινική που νοσηλεύτηκε.

Στην δημοσίευσή του, απεικονίζεται ο ίδιος, ενώ παράλληλα ανάρτησε και φωτογραφία από την ακτινογραφία του χεριού του, δείχνοντας την κατάστασή του μετά από το χειρουργείο.

Στην λεζάντα θέλησε να ευχαριστήσει τους ιατρούς και την κλινική, ενώ ανανέωσε και το ραντεβού του με το κοινό για την Παρασκευή: «Όταν θυμάμαι σε ποια κατάσταση μπήκα στην Ευρωκλινική Αθηνών το βράδυ της Πέμπτης, με το χέρι σχεδόν διαλυμένο και σκέφτομαι πόσο γρήγορα θα ανέβω ξανά στη σκηνή την Παρασκευή που έρχεται… μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να νιώσω. Το «τεράστιο ευχαριστώ» ανήκει στον Χειρουργό Γιώργο Μάζη και σε όλο το επιτελείο του, αν και είναι λίγο μπροστά σε αυτό που έκαναν για μένα. Με χειρούργησαν και μου «έδωσαν» πίσω το χέρι μου και τη δυνατότητα να επιστρέψω εκεί που ανήκω: στη σκηνή! Ευχαριστώ από καρδιάς».

{https://www.instagram.com/p/DU5ts7OiGqC/?hl=el&img_index=1}