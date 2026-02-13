Στο νοσοκομείο παραμένει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τα νεότερα για την κατάσταση της υγεία του.

Σε χειρουργική επέμβαση πρόκειται να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς τα ευρήματα των εξετάσεών του, έδειξαν χολολιθίαση.

Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής παραμένει στο νοσοκομείο από την Τρίτη, όπου και εισήχθη με έντονους πόνους και αυξημένο πυρετό. Η πρώτη διάγνωση έδειξε πως πρόκειται για γρίπη τύπου Α. Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν πέτρες στη χολή και κρίθηκε απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση.

Το απόγευμα της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, ο θεράπων ιατρός του Χρήστος Ζαφειρίου, μίλησε στην εκπομπή «Live News», όπου και εξήγησε την κατάσταση της υγείας του:

«Είναι πάρα πολύ καλά. Εισήχθη στο νοσοκομείο μας την Τρίτη. Ο έλεγχος έδειξε ότι έχει χολολιθίαση. Μπήκε με διάγνωση γρίπη τύπου Α και το Σάββατο θα κάνει το χειρουργείο αυτής της χολολιθίασης, τις πέτρες στην χολή. Και αφαιρείται όλη η χοληδόχος κύστη και αφαιρείται λαπαροσκοπικά».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του σχετικού ρεπορτάζ, τα συμπτώματα της γρίπης άρχισαν να υποχωρούν το πρώτο εικοσιτετράωρο, ωστόσο οι πόνοι οδήγησαν τους ιατρούς στις περαιτέρω εξετάσεις:

«Δεν πονάει όχι, αυτό είναι ένα τυχαίο εύρημα».

Τέλος, ο γιατρός του επισήμανε πως εχθές, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήθελε να συνεχίσει τα επαγγελματικά του καθήκοντα και να τραγουδήσει, κάτι που του απαγόρευσαν οι γιατροί:

«Ήθελε χθες να πάει να τραγουδήσει όμως δεν τον αφήσαμε. Του εξηγήσαμε ότι δεν πρέπει να πάει», τόνισε ο θεράπων ιατρός του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgdyahn8tr15?integrationId=40599y14juihe6ly}