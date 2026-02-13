Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του - Όσα δήλωσε ο γιατρός του.

Σε χειρουργείο για αφαίρεση χολής θα υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, αύριο Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, όπως έγινε γνωστό. Ο γιατρός του μίλησε για τα νεότερα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή.

«Από ότι αποδείχθηκε, τελικά ήταν η χολή. Βέβαια, εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα ιογενούς λοίμωξης. Διεγνώσθη με γρίπη τύπου Α, αρχικώς. Στη συνέχεια, επειδή ο πόνος αυτός ήταν επίμονος, στις εξετάσεις που κάναμε, διαπιστώθηκε τυχαίο εύρημα, πέτρα στη χολή. Θα χειρουργηθεί αύριο και την Κυριακή παίρνει εξιτήριο», είπε ο γιατρός του, Χρήστος Ζαφειρίου, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

