Η ταινία Peaky Blinders: The Immortal Man θα κυκλοφορήσει σε κινηματογράφους και Netflix.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Peaky Blinders έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Κίλιαν Μέρφι ετοιμάζεται να επιστρέψει τόσο στις μεγάλες οθόνες όσο και στις οικιακές με την επερχόμενη ταινία του Peaky Blinders: The Immortal Man (Peaky Blinders: Ο Αθάνατος).

Το Netflix αποκάλυψε τη νέα αφίσα της επερχόμενης ταινίας, ανακοινώνοντας ότι αρχικά θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 6 Μαρτίου, προτού κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα στις 20 Μαρτίου.

Η ιστορία φέρνει τον Κίλιαν Μέρφι ξανά στον ρόλο του Tommy Shelby και το σύμπαν των Peaky Blinders» ξαναζωντανεύει. Αντί να προχωρήσει με μια έβδομη σεζόν, ο δημιουργός της σειράς Στίβεν Νάιτ (o οποίος επιστρέφει ως σεναριογράφος) αποφάσισε να προχωρήσει την ιστορία μέσω μιας ταινίας μεγάλου μήκους.

Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τομ Χάρπερ, ο οποίος είχε προηγουμένως σκηνοθετήσει επεισόδια στην πρώτη σεζόν της σειράς. Η ιστορία διαδραματίζεται στο Μπέρμιγχαμ κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ακολουθεί τον Τόμι Σέλμπι καθώς βγαίνει από την αυτοεπιβαλλόμενη εξορία του. Αυτή τη φορά, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του ενώ περνάει μέσα από το χάος ενός κόσμου σε πόλεμο. Η αφήγηση υπόσχεται υψηλά συναισθηματικά στοιχήματα καθώς ο Σέλμπι αγωνίζεται με την εξουσία, την οικογένεια, την κληρονομιά και τους δικούς του εσωτερικούς δαίμονες.

Ο Μέρφι έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η ταινία μπορεί να λειτουργήσει ως μια «κατάλληλη κατάληξη» στην πορεία του Τομι Σέλμπι. Από την πλευρά του ο Νάιτ περιέγραψε το πρότζεκτ ως τα τελευταία κεφάλαια ενός μεγάλου μυθιστορήματος, ενώ επίσης ανέφερε ότι ο κόσμος των Peaky Blinders μπορεί να έχει ακόμα ιστορίες να διηγηθεί.

Πολλά γνώριμα πρόσωπα αναμένεται να επιστρέψουν, συμπεριλαμβανομένων των Σόφι Ραντλ, Στίβεν Γκάχαμ, Ίαν Πεκ και Πάκι Λι. Ωστόσο, ο Πολ Άντερσον δεν θα επαναλάβει τον ρόλο του ως Άρθουρ Σέλμπι. Στο καστ προστίθενται επίσης οι: Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Τιμ Ροθ και Μπάρι Κιόγκαν.