«Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου, η πολιτική είναι μια τέχνη να λύνεις προβλήματα».

Ο Παύλος ντε Γκρες, σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής του δραστηριοποίησης, χωρίς ωστόσο να μιλά ευθέως για ίδρυση κόμματος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, χρησιμοποίησε τη φράση «πολλά περνάνε από το μυαλό μου», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη δημοκρατία και ότι «δεν τίθεται απολύτως κανένα θέμα επιστροφής στη βασιλεία».

Όπως τόνισε, σήμερα ζει στην Ελλάδα με το επίθετο ντε Γκρες και με την ελληνική υπηκοότητα, θέλοντας να είναι «χρήσιμος στη χώρα» και όχι να διεκδικήσει κάποιον ρόλο έξω από το δημοκρατικό πλαίσιο. Δήλωσε ότι, αν και σπούδασε διεθνείς σχέσεις και ενδιαφέρεται έντονα για την πολιτική, δεν θεωρεί τον εαυτό του επαγγελματία πολιτικό, αλλά κάποιον που αναζητά τρόπους να προσφέρει στην κοινωνία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgdklicaiard?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη νεολαία και στον ελληνισμό της διασποράς, επισημαίνοντας ότι στόχος του είναι να συμβάλει στη γεφύρωση των Ελλήνων του εξωτερικού με όσους ζουν στη χώρα. Μάλιστα, ανέφερε την ιδέα δημιουργίας μιας οργάνωσης που θα στηρίζει τόσο τους εκατοντάδες χιλιάδες νέους που φεύγουν όσο και τα εκατομμύρια των Ελλήνων της διασποράς, θεωρώντας ότι αυτή η παγκόσμια ελληνική παρουσία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της χώρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgdkkvsxdvm1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αναφερόμενος στην ελληνική πολιτική ζωή, σημείωσε ότι αισθάνεται χαρά που ζει πλέον ως πολίτης στην Ελλάδα και ότι σύντομα θα αποκτήσει δικαίωμα ψήφου. Αναγνώρισε τις δυσκολίες των τελευταίων ετών, από την πανδημία μέχρι την ακρίβεια, τονίζοντας όμως ότι το βασικό ζητούμενο για κάθε κυβέρνηση είναι η ασφάλεια και η οικονομική σταθερότητα των πολιτών στην καθημερινότητά τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgdklqmd2d89?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, μίλησε για τη σημασία των θεσμών, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς εμπιστοσύνη στους θεσμούς ανοίγει ο δρόμος για