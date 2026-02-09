«Ενώπιος Ενωπίω» - Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου τα μεσάνυχτα.

Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν έρχονται στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Παύλο Ντε Γκρες.

Ο γιος του Βασιλιά Κωνσταντίνου, που υπήρξε διάδοχος του Θρόνου, μιλά για την ιστορία της οικογένειάς του, τη σχέση του με την Ελλάδα και το επίθετό του.

Τι λέει για την κριτική που δέχθηκε ο πατέρας του, για τη στάση του την περίοδο της Χούντας;

Πώς κρίνει τη σημερινή πολιτική κατάσταση και ποια είναι τα σχέδιά του για το μέλλον;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 24:00, ο Παύλος ντε Γκρες, σε μία συνέντευξη που θα συζητηθεί, μιλά στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

{https://www.youtube.com/watch?v=1TsNLjOKE9Q}