«Ανοίγει» η έρευνα για την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου.

Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν και άλλα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο και τους άλλους πέντε εμπλεκόμενους στην υπόθεση διασπάθισης κονδυλίων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια άλλα πρόσωπα ενέχονται στην υπόθεση. Ήδη ερευνώνται και άλλες εταιρείες, μικρότερου ωστόσο μεγέθους με περιφερειακό ρόλο, οι οποίες φέρονται να εκτελούσαν κάποια από αυτά τα προγράμματα, χωρίς ωστόσο να έχουν την υποδομή ή το προσωπικό για να τα αναλάβουν.

Επίσης, η έρευνα θα στραφεί και σε συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκομένων, ενώ αναμένεται να επεκταθεί και σε όσους κατείχαν θέσεις ευθύνης για την έγκριση των κονδυλίων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έπαιξαν ρόλο στα συγκεκριμένα αυτά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΣΕΕ. Τα πρόσωπα αυτά δεν αποκλείεται να είχαν ακόμα και πολιτική ιδιότητα.