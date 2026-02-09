Η χελώνα υποβλήθηκε σε αξονική και μαγνητική τομογραφία.

Ένα σπάνιο περιστατικό διαχειρίζονται οι άνθρωποι της ΑΝΙΜΑ, καθώς τις τελευταίες ημέρες ο σύλλογος περιθάλπει μια μεσογειακή χελώνα με δικεφαλία.

Το ερπετό προσκομίστηκε στον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής σοβαρά αφυδατωμένο και υποσιτισμένο «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το κρατήσουμε στη ζωή. Μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει», ανέφερε ανάρτηση της ΑΝΙΜΑ.



«Τέτοια περιστατικά είναι σπάνια, στα ερπετά όμως είναι συχνότερα σε σχέση με άλλα σπονδυλωτά, καθώς οι αιτίες τέτοιων διαμαρτιών διάπλασης είναι γενετικοί, αλλά και περιβαλλοντικοί παράγοντες και τα αβγά των ερπετών επηρεάζονται άμεσα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες (ακραίες θερμοκρασίες, υποξία κλπ)», εξήγησε η ΑΝΙΜΑ.

Η χελώνα υποβλήθηκε σε αξονική και μαγνητική τομογραφία, καθώς το επίπεδο του διπλασιασμού - ποια όργανα είναι διπλά και τι δομικές αλλαγές έχουν υποστεί - είναι αυτό που καθορίζει τη λειτουργικότητα του οργανισμού και την πρόγνωση του περιστατικού, υπογράμμισε επίσης ο σύλλογος.

{https://www.facebook.com/anima.gr/posts/pfbid02Zfdod23BAcMu4M1yCmciTZB7mDqVZ4nsLmVY7guBTnwaqzefmp67xEuYCar4jy95l}